Эксперты выяснили, украшения с какими камнями дарят, когда отношения становятся серьезными

Я нашел ошибку
Главные новости:
14 февраля в САТОБ мероприятие пройдет перед показом балета-предания А. Тихомировой на музыку М. Крылова «Крылья. Время любить».
В САТОБ состоится арт-променад «Путь любви»
Специалисты Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н.Ивановой впервые выполнили операцию по имплантации инновационного медицинского устройства — ортопедического электрета.
Самарские ортопеды внедрили инновационный метод лечения
В число победителей и призеров соревнований Приволжского федерального округа вошли спортсмены из Самарской области.
В губернии состоялись чемпионат и первенство ПФО по брейкингу
Для решения проблемы политеховец разработал контроллер, обеспечивающий надёжную работу ДГУ с двигателем номинальной мощности.
В Самарском политехе создали интеллектуальный контроллер управления дизель-генераторной установкой
По информации Приволжского УГМС 14 февраля местами в губернии сохранится усиление юго-восточного ветра порывы 15-18 м/с.
14 февраля в Самарской области ожидается сильный ветер 
На поверхности Солнца из активных областей сформировался огромный смайлик
На поверхности Солнца из активных областей сформировался огромный смайлик
«Тренер» в действии: в Елховке мастера спорта и ветераны СВО дали старт тренировкам по тхэквондо.
«Тренер» в действии: в Елховке мастера спорта и ветераны СВО дали старт тренировкам по тхэквондо.
Грузовик провалился под лёд около Самары на временной ледовой переправе
Грузовик провалился под лёд около Самары на временной ледовой переправе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.19
-0.27
EUR 91.71
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Эксперты выяснили, украшения с какими камнями дарят, когда отношения становятся серьезными

158
Эксперты выяснили, украшения с какими камнями дарят, когда отношения становятся серьезными

Цветы давно стали языком эмоций: розы говорят о любви, пионы о нежности, а лилии напоминают о чистоте чувств и уважении. Но у украшений тоже есть свой язык – не менее выразительный. Их все чаще выбирают не просто как красивый подарок, а как способ передать эмоцию и отношение. Камень в таком случае становится носителем смысла: он может намекнуть на влюбленность, подчеркнуть серьезность намерений или стать знаком заботы. О том, как «читать» этот язык и не ошибиться с посланием, рассказывает Елена Ракутина, директор по продукту SOKOLOV.


Сегодня покупатели реже ориентируются на формальные правила и все чаще – на контекст и личную историю. «Камень перестал быть универсальным символом “про все и сразу”. Его выбирают под конкретного человека и этап отношений», – отмечает эксперт.


Для молодых и только начинающихся отношений чаще всего выбирают камни с яркой эмоцией. Турмалины, морганиты, аметисты и цветные сапфиры ассоциируются с интересом, флиртом и страстью. Они хорошо подходят для подарков на этапе влюбленности, когда чувства только набирают силу и хочется подчеркнуть их интенсивность.


Когда отношения становятся более устойчивыми, выбор камней меняется. Прозрачные драгоценные камни классических и фантазийных огранок воспринимаются как символ серьезности намерений, прочности чувств и верности. «Сегодня бриллиант – это не обязательно про помолвку. Это скорее про уверенность в чувствах и осознанный выбор», – объясняет Елена Ракутина.


Для семейных пар и длительных союзов особое место занимают аквамарины и жемчуг – камни, которые ассоциируются с глубиной чувств. Аквамарин выбирают, когда речь идет о спокойной привязанности, доверии и эмоциональной стабильности. Его часто используют в украшениях, которые носят каждый день, как символ ровных, устойчивых отношений.
Жемчуг в этом смысле говорит о другом уровне близости. Он символизирует заботу, уважение и зрелые чувства, не требующие демонстрации. «Жемчуг редко про вспышку эмоций – скорее про нежность, внимание и желание быть рядом», – отмечает эксперт. Именно поэтому такие украшения все чаще становятся «тихими» личными подарками – как знак благодарности, поддержки и эмоциональной связи.


Отдельного внимания заслуживают мужские украшения, где камни все чаще выполняют не декоративную, а смысловую функцию. В мужских кольцах, запонках и подвесках особенно востребованы черные бриллианты и оникс – камни с выраженным, но неброским характером. Они работают как точный акцент и не требуют дополнительного декора. В мужских украшениях камень нередко становится единственной выразительной деталью, поэтому его значение считывается особенно четко. Такой подход делает изделия универсальными – они одинаково органично смотрятся и в повседневном стиле, и в более формальных образах.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
378
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
464
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
783
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
648
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
497
Весь список