Эксперты выяснили, украшения с какими камнями дарят, когда отношения становятся серьезными

Цветы давно стали языком эмоций: розы говорят о любви, пионы о нежности, а лилии напоминают о чистоте чувств и уважении. Но у украшений тоже есть свой язык – не менее выразительный. Их все чаще выбирают не просто как красивый подарок, а как способ передать эмоцию и отношение. Камень в таком случае становится носителем смысла: он может намекнуть на влюбленность, подчеркнуть серьезность намерений или стать знаком заботы. О том, как «читать» этот язык и не ошибиться с посланием, рассказывает Елена Ракутина, директор по продукту SOKOLOV.



Сегодня покупатели реже ориентируются на формальные правила и все чаще – на контекст и личную историю. «Камень перестал быть универсальным символом “про все и сразу”. Его выбирают под конкретного человека и этап отношений», – отмечает эксперт.



Для молодых и только начинающихся отношений чаще всего выбирают камни с яркой эмоцией. Турмалины, морганиты, аметисты и цветные сапфиры ассоциируются с интересом, флиртом и страстью. Они хорошо подходят для подарков на этапе влюбленности, когда чувства только набирают силу и хочется подчеркнуть их интенсивность.



Когда отношения становятся более устойчивыми, выбор камней меняется. Прозрачные драгоценные камни классических и фантазийных огранок воспринимаются как символ серьезности намерений, прочности чувств и верности. «Сегодня бриллиант – это не обязательно про помолвку. Это скорее про уверенность в чувствах и осознанный выбор», – объясняет Елена Ракутина.



Для семейных пар и длительных союзов особое место занимают аквамарины и жемчуг – камни, которые ассоциируются с глубиной чувств. Аквамарин выбирают, когда речь идет о спокойной привязанности, доверии и эмоциональной стабильности. Его часто используют в украшениях, которые носят каждый день, как символ ровных, устойчивых отношений.

Жемчуг в этом смысле говорит о другом уровне близости. Он символизирует заботу, уважение и зрелые чувства, не требующие демонстрации. «Жемчуг редко про вспышку эмоций – скорее про нежность, внимание и желание быть рядом», – отмечает эксперт. Именно поэтому такие украшения все чаще становятся «тихими» личными подарками – как знак благодарности, поддержки и эмоциональной связи.



Отдельного внимания заслуживают мужские украшения, где камни все чаще выполняют не декоративную, а смысловую функцию. В мужских кольцах, запонках и подвесках особенно востребованы черные бриллианты и оникс – камни с выраженным, но неброским характером. Они работают как точный акцент и не требуют дополнительного декора. В мужских украшениях камень нередко становится единственной выразительной деталью, поэтому его значение считывается особенно четко. Такой подход делает изделия универсальными – они одинаково органично смотрятся и в повседневном стиле, и в более формальных образах.