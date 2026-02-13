В Сызрани вор украл из гаража набор удочек, спиннинг, складные стулья и навесной лодочный набор

Житель Самарской области незаконно проник в один из гаражей, расположенных в г. Сызрани, с целью хищения чужого имущества. Оказалось, что помещение принадлежало

местному любителю рыбалки, который хранил в нем набор удочек, спиннинг, складные стулья и навесной лодочный набор. Всё это мужчина тайно похитил, чем нанес владельцу ущерб в 250

тысяч рублей.

Суд признал взломщика виновным в преступлении по ст. 158 УК РФ «Кража» и назначил наказание в виде лишения свободы, обязав также компенсировать потерпевшему

нанесенный ущерб. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов № 2 г. Сызрани.

В рамках исполнительного производства сотрудник органов принудительного исполнения вынес в отношении должника постановления об обращении взыскания на

денежные средства, находящиеся на расчетных счетах, а также на получаемый им доход. В результате принятых мер ущерб, причиненный владельцу украденного имущества, в

размере 250 тысяч рублей полностью компенсирован.