В Самарской области стартовал Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки», в рамках которого дети сотрудников правоохранительных и иных государственных органов продемонстрируют свои творческие способности. Заявки на участие принимаются до 03 марта 2026 года.



Данный конкурс направлен на выявление одаренных детей, создание условий для реализации их творческого потенциала. К участию в Конкурсе приглашаются дети государственных служащих и работников Федеральной службы судебных приставов, сотрудников правоохранительных органов и иных государственных структур региона, а также воспитанники детских домов и школ-интернатов Самарской области.

Фестиваль-конкурс проводится по трем номинациям: исполнительное мастерство, хореография и вокал. Порядок участия и сроки проведения конкурса размещены на официальном сайте r63.fssp.gov.ru в разделе «О Главном управлении» — «Иная деятельность, благотворительность» — «Конкурсы и фестивали» — «Хрустальные звездочки». Документы и видеоматериалы участников должны быть направлены в срок до 3 марта 2026 года в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области (в отдел организации профессиональной подготовки и воспитательной работы ) по адресу: г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 13, 5 этаж. По всем вопросам, касающимся проведения Конкурса, можно обратиться по телефону: 8 987 900 93 28.

Победители примут участие во втором этапе Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки».