В Самарской области стартовал Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки

Я нашел ошибку
Главные новости:
14 февраля в САТОБ мероприятие пройдет перед показом балета-предания А. Тихомировой на музыку М. Крылова «Крылья. Время любить».
В САТОБ состоится арт-променад «Путь любви»
Специалисты Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н.Ивановой впервые выполнили операцию по имплантации инновационного медицинского устройства — ортопедического электрета.
Самарские ортопеды внедрили инновационный метод лечения
В число победителей и призеров соревнований Приволжского федерального округа вошли спортсмены из Самарской области.
В губернии состоялись чемпионат и первенство ПФО по брейкингу
Для решения проблемы политеховец разработал контроллер, обеспечивающий надёжную работу ДГУ с двигателем номинальной мощности.
В Самарском политехе создали интеллектуальный контроллер управления дизель-генераторной установкой
По информации Приволжского УГМС 14 февраля местами в губернии сохранится усиление юго-восточного ветра порывы 15-18 м/с.
14 февраля в Самарской области ожидается сильный ветер 
На поверхности Солнца из активных областей сформировался огромный смайлик
На поверхности Солнца из активных областей сформировался огромный смайлик
«Тренер» в действии: в Елховке мастера спорта и ветераны СВО дали старт тренировкам по тхэквондо.
«Тренер» в действии: в Елховке мастера спорта и ветераны СВО дали старт тренировкам по тхэквондо.
Грузовик провалился под лёд около Самары на временной ледовой переправе
Грузовик провалился под лёд около Самары на временной ледовой переправе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.19
-0.27
EUR 91.71
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области стартовал Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки

177
В Самарской области стартовал Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки

В Самарской области стартовал Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки», в рамках которого дети сотрудников правоохранительных и иных государственных органов продемонстрируют свои творческие способности. Заявки на участие принимаются до 03 марта 2026 года.


Данный конкурс направлен на выявление одаренных детей, создание условий для реализации их творческого потенциала. К участию в Конкурсе приглашаются дети государственных служащих и работников Федеральной службы судебных приставов, сотрудников правоохранительных органов и иных государственных структур региона, а также воспитанники детских домов и школ-интернатов Самарской области.

Фестиваль-конкурс проводится по трем номинациям: исполнительное мастерство, хореография и вокал. Порядок участия и сроки проведения конкурса размещены на официальном сайте r63.fssp.gov.ru в разделе «О Главном управлении» — «Иная деятельность, благотворительность» — «Конкурсы и фестивали» — «Хрустальные звездочки». Документы и видеоматериалы участников должны быть направлены в срок до 3 марта 2026 года в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области (в отдел организации профессиональной подготовки и воспитательной работы ) по адресу: г. Самара, ул. Арцыбушевская, д. 13, 5 этаж. По всем вопросам, касающимся проведения Конкурса, можно обратиться по телефону: 8 987 900 93 28.
Победители примут участие во втором этапе Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звёздочки».

Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Сызрани вор украл из гаража набор удочек, спиннинг, складные стулья и навесной лодочный набор
13 февраля 2026, 12:52
В Сызрани вор украл из гаража набор удочек, спиннинг, складные стулья и навесной лодочный набор
В результате принятых мер ущерб, причиненный владельцу украденного имущества, в размере 250 тысяч рублей полностью компенсирован. Происшествия
150
С самарца взыскали уголовный штраф за фиктивную постановку иностранцев на учет
12 февраля 2026, 10:11
С самарца взыскали уголовный штраф за фиктивную постановку иностранцев на учет
За совершенное преступление суд назначил мужчине наказание в виде уголовного штрафа в размере 200 тысяч рублей. Происшествия
339
Представитель должника-организации из Самары решил незаконным способом урегулировать вопрос по снятию ареста со счетов фирмы.
10 февраля 2026, 14:27
В Самаре организацию оштрафовали на полмиллиона за попытку дать взятку судебному приставу.
Представитель должника-организации из Самары решил незаконным способом урегулировать вопрос по снятию ареста со счетов фирмы. Закон
659
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
378
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
464
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
783
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
648
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
497
Весь список