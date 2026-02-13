В Самарской области полицейские проводят профилактические мероприятия в компьютерных клубах

В областном центре сотрудники полиции совместно с представителями общественности провели профилактический рейд, направленный на выявление случаев нахождения несовершеннолетних в ночное время без сопровождения законных представителей.

В рамках мероприятия сотрудники полиции с применением служебной собаки обследовали компьютерные клубы, расположенные на территории Кировского района.

В ходе рейда в двух заведениях обнаружены подростки в возрасте от 14 до 15 лет. Наибольшее число несовершеннолетних выявлено в компьютерном клубе на улице Георгия Димитрова. Все подростки доставлены в отдел полиции, а их законных представителей незамедлительно оповестили.

С несовершеннолетними и их родителями (иными законными представителями) сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних провели профилактические беседы. В ходе встреч полицейские разъяснили требования законодательства и дали родителям рекомендации о том, как обезопасить детей, увлекающихся компьютерными играми, от мошеннических схем в цифровой среде, а также акцентировали внимание на необходимости дополнительной воспитательной работы с детьми — в том числе контроля за их досугом и кругом общения.

По итогам рейда в отношении родителей пяти подростков составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Кроме того, составлен один протокол по факту нахождения в состоянии опьянения несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет.

Представители подразделения по делам несовершеннолетних подчеркнули, что цель таких мероприятий — не только пресекать нарушения, но и предупреждать их. Регулярные рейды помогают выявлять проблемные точки и вовремя подключать к работе семьи, школы и общественные организации. Полиция продолжит совместные рейды с общественниками для обеспечения безопасности подрастающего поколения и формирования у несовершеннолетних и их родителей правовой культуры.