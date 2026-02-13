Я нашел ошибку
14 февраля в САТОБ мероприятие пройдет перед показом балета-предания А. Тихомировой на музыку М. Крылова «Крылья. Время любить».
В САТОБ состоится арт-променад «Путь любви»
Специалисты Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н.Ивановой впервые выполнили операцию по имплантации инновационного медицинского устройства — ортопедического электрета.
Самарские ортопеды внедрили инновационный метод лечения
В число победителей и призеров соревнований Приволжского федерального округа вошли спортсмены из Самарской области.
В губернии состоялись чемпионат и первенство ПФО по брейкингу
Для решения проблемы политеховец разработал контроллер, обеспечивающий надёжную работу ДГУ с двигателем номинальной мощности.
В Самарском политехе создали интеллектуальный контроллер управления дизель-генераторной установкой
По информации Приволжского УГМС 14 февраля местами в губернии сохранится усиление юго-восточного ветра порывы 15-18 м/с.
14 февраля в Самарской области ожидается сильный ветер 
На поверхности Солнца из активных областей сформировался огромный смайлик
На поверхности Солнца из активных областей сформировался огромный смайлик
«Тренер» в действии: в Елховке мастера спорта и ветераны СВО дали старт тренировкам по тхэквондо.
«Тренер» в действии: в Елховке мастера спорта и ветераны СВО дали старт тренировкам по тхэквондо.
Грузовик провалился под лёд около Самары на временной ледовой переправе
Грузовик провалился под лёд около Самары на временной ледовой переправе
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Школьников Самарской области познакомят с принципом работы рекомендательных систем на «Уроке цифры»

198
Школьников Самарской области познакомят с принципом работы рекомендательных систем на «Уроке цифры»

В рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» технологическая платформа Авито запускает новый интерактивный тренажер «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому».

Проект «Урок цифры» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство». Организаторами проекта выступают АНО «Цифровая экономика», Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерство просвещения Российской Федерации.

Эксперты Авито во второй раз сотрудничают с проектом. Новый урок посвящен продуктам, основанным на данных и машинном обучении. Школьники в игровой форме узнают, как данные превращаются в персонализированные рекомендации, помогая предложениям находить свою аудиторию.

«Понимание принципов работы рекомендательных систем, позволит ребятам не только понять, откуда появляются и как работают персонифицированные предложения, но и возможно, со временем, они сами смогут разрабатывать подобные решения», - отметил врио министра цифрового развития и связи Самарской области Сергей Одобеску.

По сюжету ученики вместе с главными героями – Запятыней, Скобцом и братьями Слешами – помогают найти вещам новую жизнь, размещая объявления на платформе Авито. Чтобы понять, как объявления находят своего пользователя, они отправляются в цифровую вселенную платформы, где под руководством Макса проходят весь путь объявления –от данных до решения – и самостоятельно создают работающую модель рекомендательной системы. Учебные материалы включают видеоролик, методические материалы для учителей и интерактивный тренажер из пяти игр, каждая из которых знакомит с некоторыми ключевыми ИТ-профессиями.

Программа подходит и начальным классам, и старшеклассникам. 27 февраля 2026 года в 9:30 (мск) пройдет федеральный открытый «Урок цифры» на тему «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому». К онлайн-участию приглашаются учащиеся и педагоги общеобразовательных организаций.

«Мы хотим, чтобы ребята не просто пользовались приложениями, а чувствовали себя их создателями и понимали, что за каждой программой стоят люди. Это отличный шанс заглянуть в мир технологий и начать свой путь к большой и интересной работе», – подчеркивает Андрей Венжега, директор департамента поиска и рекомендаций Авито.

«Понимание этих процессов формирует не только цифровую грамотность и более осознанное и безопасное взаимодействие с современными технологиями, но и помогает определиться с будущей профессией», – отметила Юлия Горячкина, директор направления «Кадры для цифровой экономики» АНО «Цифровая экономика».

За успешное прохождение «Урока цифры» от Авито ученики получат виртуальные баллы, которые в конце заданий смогут распределить между благотворительными фондами. Все набранные баллы будут конвертированы Авито в реальные средства и направлены в виде пожертвований организациям.

 

