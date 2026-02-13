Каждый третий самарец (35%) мечтает об увеличении максимального срока ипотеки до 40 или 50 лет

Девелопер Level Group провёл исследование, чтобы выяснить, какой срок выплаты ипотечного кредита жители Самары считают оптимальным и почему. Выяснилось, что почти каждый второй опрошенный (45%) готов выплачивать ипотеку более 20 лет, чтобы снизить нагрузку на бюджет, даже несмотря на общую переплату. При этом каждый второй (35%) хотел бы, чтобы максимальный срок ипотеки увеличили до 40 или 50, что поможет уменьшить ежемесячный платеж, по мнению респондентов. Опрошенные признались, что в таком случае рассчитывают передать ипотечный кредит детям по наследству.

Любопытно, что закрыть ипотеку как можно раньше стремится только 3% респондентов. Еще 17% назвали оптимальным сроком выплаты ипотечного кредита период от 10 до 20 лет.

«Сегодня максимальный срок ипотечного кредита составляет 30 лет. Конечно же, при увеличении срока кредитования может снизиться ежемесячный платеж, однако общая переплата значительно вырастет. К тому же, такая инициатива могла бы спровоцировать рост цен на новостройки, а итоговая сумма покупки стала бы намного выше, чем при текущих сроках кредитования. Поэтому рациональнее воспользоваться льготными ипотечными программами, которые сейчас реализуются и предоставляют максимальную выгоду заемщику. Среди таких программ - семейная ипотека, дальневосточная и арктическая ипотека под 2%, IT-ипотека и накопительно-ипотечная система для военнослужащих», — комментирует Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею продления продолжительности ипотечных кредитов в стране до 50 лет. Как пояснили в ГД, в России вопрос о продлении максимального срока ипотеки не обсуждается: основные меры поддержки сосредоточены на субсидировании процентных ставок, а не на изменении сроков кредита.