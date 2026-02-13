Каждый третий самарец (35%) мечтает об увеличении максимального срока ипотеки до 40 или 50 лет

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре легковушка столкнула трамвай с рельсов
В Самаре легковушка столкнула трамвай с рельсов
В Кинельском районе Самарской области горело промышленное предприятие
В Кинельском районе Самарской области горело промышленное предприятие
В Самарской области стартует региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы»
В Самарской области стартует региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы»
Самарские спортсменки завоевали бронзу Чемпионата ПФО по художественной гимнастике
Самарские спортсменки завоевали бронзу Чемпионата ПФО по художественной гимнастике
Внешний госдолг России превысил 60 млрд долларов впервые за 20 лет
Внешний госдолг России превысил 60 млрд долларов впервые за 20 лет
В январе Самара вошла в топ-5 самых доступных миллионников по стоимости метра на вторичном рынке
В январе Самара вошла в топ-5 самых доступных миллионников по стоимости метра на вторичном рынке
В Пестравском районе задержали обокравшего частный дом
В Пестравском районе задержали обокравшего частный дом
Названа любимая начинка россиян для блинов
Названа любимая начинка россиян для блинов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.19
-0.27
EUR 91.71
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Весь список
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Каждый третий самарец (35%) мечтает об увеличении максимального срока ипотеки до 40 или 50 лет

157
Каждый третий самарец (35%) мечтает об увеличении максимального срока ипотеки до 40 или 50 лет

Девелопер Level Group провёл исследование, чтобы выяснить, какой срок выплаты ипотечного кредита жители Самары считают оптимальным и почему. Выяснилось, что почти каждый второй опрошенный (45%) готов выплачивать ипотеку более 20 лет, чтобы снизить нагрузку на бюджет, даже несмотря на общую переплату. При этом каждый второй (35%) хотел бы, чтобы максимальный срок ипотеки увеличили до 40 или 50, что поможет уменьшить ежемесячный платеж, по мнению респондентов. Опрошенные признались, что в таком случае рассчитывают передать ипотечный кредит детям по наследству. 

Любопытно, что закрыть ипотеку как можно раньше стремится только 3% респондентов. Еще 17% назвали оптимальным сроком выплаты ипотечного кредита период от 10 до 20 лет. 

«Сегодня максимальный срок ипотечного кредита составляет 30 лет. Конечно же, при увеличении срока кредитования может снизиться ежемесячный платеж, однако общая переплата значительно вырастет. К тому же, такая инициатива могла бы спровоцировать  рост цен на новостройки, а итоговая сумма покупки стала бы намного выше, чем при текущих сроках кредитования. Поэтому рациональнее воспользоваться льготными ипотечными программами, которые сейчас реализуются и предоставляют максимальную выгоду заемщику. Среди таких программ - семейная ипотека, дальневосточная и арктическая ипотека под 2%, IT-ипотека и накопительно-ипотечная система для военнослужащих», — комментирует Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал идею продления продолжительности ипотечных кредитов в стране до 50 лет. Как пояснили в ГД, в России вопрос о продлении максимального срока ипотеки не обсуждается: основные меры поддержки сосредоточены на субсидировании процентных ставок, а не на изменении сроков кредита.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Названа любимая начинка россиян для блинов
13 февраля 2026, 09:36
Названа любимая начинка россиян для блинов
Подавляющее большинство опрошенных предпочитают тонкие классические блины. Для 19% вкус важнее формата, а 6% любят пышные и сытные варианты. Общество
115
Яндекс Маркет выяснил, что самарцы считают важным при выборе ПВЗ
11 февраля 2026, 13:26
Яндекс Маркет выяснил, что самарцы считают важным при выборе ПВЗ
По мнению большинства опрошенных (88%), приятная обстановка в ПВЗ, состояние помещения и отсутствие очередей важнее, чем сроки доставки заказа. Общество
436
18% самарцев считают, что менять работу нужно как можно реже
11 февраля 2026, 09:49
18% самарцев считают, что менять работу нужно как можно реже
Какой перерыв в работе заставит эйчара сомневаться в компетентности специалиста? 41% представителей работодателей ответили: более года без уважительных причин. Общество
215
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
350
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
439
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
727
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
631
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
476
Весь список