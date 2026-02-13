В Самарской области стартует региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы»

С 16 по 28 февраля в Самарской области пройдут мероприятия Движения «Профессионалы». Площадками для проведения станут 23 профессиональные образовательные организации в городах Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Нефтегорск и в селе Сергиевск.

Соревнования пройдут по 71 компетенции в Основной возрастной категории и 42 – в категории «Юниоры». В мероприятиях примут участие 374 студента СПО и 236 школьников. Конкурсантов сопровождают эксперты-наставники.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России и включает в себя чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». В 2025 году участниками Движения «Профессионалы» стали более 1,1 миллиона человек, из них свыше 330 тыс. – конкурсанты из всех регионов страны. Более 7,5 тысяч ведущих предприятий страны стали партнерами Движения «Профессионалы».

«Чемпионат «Профессионалы» – это один из способов поддержать тех, кто уже обладает компетенциями по ряду современных и востребованных направлений для реального сектора экономики. Второй год Самарская область входит в число лидеров по вовлеченности обучающихся в Движение «Профессионалы». Во внутреннем отборе приняли участие почти 42 тысячи студентов колледжей и техникумов, а в региональный этап вышли свыше 600 ребят. Чемпионат традиционно поддержали работодатели Самарской области, что позволит школьникам и студентам перенять ценный опыт, нужный для работы на наших предприятиях», – сказал врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян.

Предприятия-партнеры движения участвуют в разработке конкурсных заданий и оценивают деятельность конкурсантов. В мероприятия Движения «Профессионалы» в 2026 году вовлечены более 130 работодателей.

Конкурсанты, успешно выступившие на соревнованиях, могут пройти стажировку или получить предложение о трудоустройстве на предприятиях, ставших партнерами регионального этапа. «Мы рассматриваем Чемпионат как инвестицию в человеческий капитал Самарской области. Когда студент или школьник получает возможность продемонстрировать уровень подготовки перед профессиональным сообществом, он делает шаг от учебной аудитории к реальной отрасли. Именно в этой связке – образование, наставничество и участие бизнеса – рождается конкурентоспособный специалист», – подчеркнула региональный координатор Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» Самарской области Ольга Жолобова.

Движение «Профессионалы» организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.