В Самаре легковушка столкнула трамвай с рельсов
В Кинельском районе Самарской области горело промышленное предприятие
В Самарской области стартует региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы»
Самарские спортсменки завоевали бронзу Чемпионата ПФО по художественной гимнастике
Внешний госдолг России превысил 60 млрд долларов впервые за 20 лет
В январе Самара вошла в топ-5 самых доступных миллионников по стоимости метра на вторичном рынке
В Пестравском районе задержали обокравшего частный дом
Названа любимая начинка россиян для блинов
В Самарской области стартует региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы»

С 16 по 28 февраля в Самарской области пройдут мероприятия Движения «Профессионалы». Площадками для проведения станут 23 профессиональные образовательные организации в городах Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Нефтегорск и в селе Сергиевск.

Соревнования пройдут по 71 компетенции в Основной возрастной категории и 42 – в категории «Юниоры». В мероприятиях примут участие 374 студента СПО и 236 школьников. Конкурсантов сопровождают эксперты-наставники.

Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству «Профессионалы» направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России и включает в себя чемпионат «Профессионалы» и Чемпионат высоких технологий. Они проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». В 2025 году участниками Движения «Профессионалы» стали более 1,1 миллиона человек, из них свыше 330 тыс. – конкурсанты из всех регионов страны. Более 7,5 тысяч ведущих предприятий страны стали партнерами Движения «Профессионалы».

«Чемпионат «Профессионалы» – это один из способов поддержать тех, кто уже обладает компетенциями по ряду современных и востребованных направлений для реального сектора экономики. Второй год Самарская область входит в число лидеров по вовлеченности обучающихся в Движение «Профессионалы».   Во внутреннем отборе приняли участие почти 42 тысячи студентов колледжей и техникумов, а в региональный этап вышли свыше 600 ребят. Чемпионат традиционно поддержали работодатели Самарской области, что позволит школьникам и студентам перенять ценный опыт, нужный для работы на наших предприятиях», – сказал врио министра образования Самарской области Виктор Акопьян.

Предприятия-партнеры движения участвуют в разработке конкурсных заданий и оценивают деятельность конкурсантов. В мероприятия Движения «Профессионалы» в 2026 году вовлечены более 130 работодателей.

Конкурсанты, успешно выступившие на соревнованиях, могут пройти стажировку или получить предложение о трудоустройстве на предприятиях, ставших партнерами регионального этапа. «Мы рассматриваем Чемпионат как инвестицию в человеческий капитал Самарской области. Когда студент или школьник получает возможность продемонстрировать уровень подготовки перед профессиональным сообществом, он делает шаг от учебной аудитории к реальной отрасли. Именно в этой связке – образование, наставничество и участие бизнеса – рождается конкурентоспособный специалист», – подчеркнула региональный координатор Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» Самарской области Ольга Жолобова.

Движение «Профессионалы» организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

 

 

