Больше 60% соискателей Самарской области готовы перейти на четырехдневку только при сохранении зарплаты

Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос среди жителей Самарской области и выяснила, что 96% соискателей региона готовы перейти на четырёхдневную рабочую неделю при тех или иных условиях, лишь 3% не допускают такой возможности.



По данным опроса[1] hh.ru, большинство опрошенных самарцев (63%) согласились бы перейти на четырехдневку, если такое предложение сделает работодатель, только при полном сохранении текущей заработной платы. 14% согласны выбрать такой формат при условии, что количество рабочих часов не увеличится (8 ч в день). 11% готовы перейти на такой режим работы ради дополнительного выходного, соглашаясь на увеличение рабочих часов (до 10 в день). Лишь 8% готовы перейти на такой формат с сокращением дохода.



В случае введения четырехдневки самым удобным графиком соискатели Самарской области чаще всего называют «сжатую неделю» — четыре рабочих дня по 10 часов при сохранении заработной платы. Такой формат выбрала почти половина опрошенных (49%). Формат с четырьмя днями по восемь часов и снижением дохода подходит 16%. При этом 26% не принимают ни один из вариантов, а для 9% главным остаётся наличие трёх выходных подряд.



При этом лишь 23% соискателей считают вероятным переход на четырёхдневную рабочую неделю в России в ближайшие 3–5 лет. 44% респондентов полагает, что такой переход скорее маловероятен, а 20% считают его абсолютно невероятным. Ещё 13% затруднились с ответом.



«Несмотря на заметный интерес к четырёхдневной рабочей неделе, реальный опыт длительной работы в таком формате есть у 26% респондентов — для 74% он остаётся скорее теоретической возможностью. При этом ожидания от перехода достаточно чёткие: 59% жителей Самарской области видят главным преимуществом больше свободного времени для семьи и друзей. Более половины опрошенных (51%) рассчитывают лучше отдыхать и восстанавливаться. 43% ожидают положительного эффекта для ментального состояния, 34% связывают дополнительный выходной с возможностью уделять больше времени хобби, обучению и личным проектам. 25% отмечают, что смогут больше времени посвящать бытовым задачам, ещё 10% рассматривают такой формат как возможность для дополнительного заработка», — комментирует Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.



Главные недостатки, которые видят самарцы у четырехдневной недели, — это потенциальное снижение зарплаты (81%) из-за уменьшения количества рабочих часов, увеличение нагрузки и переработок (46%), рост стресса (36%), а также сокращение отпуска (22%) и ухудшение карьерных перспектив (7%).