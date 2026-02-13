Я нашел ошибку
Главные новости:
14 февраля в САТОБ мероприятие пройдет перед показом балета-предания А. Тихомировой на музыку М. Крылова «Крылья. Время любить».
В САТОБ состоится арт-променад «Путь любви»
Специалисты Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н.Ивановой впервые выполнили операцию по имплантации инновационного медицинского устройства — ортопедического электрета.
Самарские ортопеды внедрили инновационный метод лечения
В число победителей и призеров соревнований Приволжского федерального округа вошли спортсмены из Самарской области.
В губернии состоялись чемпионат и первенство ПФО по брейкингу
Для решения проблемы политеховец разработал контроллер, обеспечивающий надёжную работу ДГУ с двигателем номинальной мощности.
В Самарском политехе создали интеллектуальный контроллер управления дизель-генераторной установкой
По информации Приволжского УГМС 14 февраля местами в губернии сохранится усиление юго-восточного ветра порывы 15-18 м/с.
14 февраля в Самарской области ожидается сильный ветер 
На поверхности Солнца из активных областей сформировался огромный смайлик
На поверхности Солнца из активных областей сформировался огромный смайлик
«Тренер» в действии: в Елховке мастера спорта и ветераны СВО дали старт тренировкам по тхэквондо.
«Тренер» в действии: в Елховке мастера спорта и ветераны СВО дали старт тренировкам по тхэквондо.
Грузовик провалился под лёд около Самары на временной ледовой переправе
Грузовик провалился под лёд около Самары на временной ледовой переправе
Мероприятия
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Больше 60% соискателей Самарской области готовы перейти на четырехдневку только при сохранении зарплаты

198
Больше 60% соискателей Самарской области готовы перейти на четырехдневку только при сохранении зарплаты

Российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос среди жителей Самарской области и выяснила, что 96% соискателей региона готовы перейти на четырёхдневную рабочую неделю при тех или иных условиях, лишь 3% не допускают такой возможности.
 

По данным опроса[1] hh.ru, большинство опрошенных самарцев (63%) согласились бы перейти на четырехдневку, если такое предложение сделает работодатель, только при полном сохранении текущей заработной платы. 14% согласны выбрать такой формат при условии, что количество рабочих часов не увеличится (8 ч в день). 11% готовы перейти на такой режим работы ради дополнительного выходного, соглашаясь на увеличение рабочих часов (до 10 в день). Лишь 8% готовы перейти на такой формат с сокращением дохода.
 

В случае введения четырехдневки самым удобным графиком соискатели Самарской области чаще всего называют «сжатую неделю» — четыре рабочих дня по 10 часов при сохранении заработной платы. Такой формат выбрала почти половина опрошенных (49%). Формат с четырьмя днями по восемь часов и снижением дохода подходит 16%. При этом 26% не принимают ни один из вариантов, а для 9% главным остаётся наличие трёх выходных подряд.
 

При этом лишь 23% соискателей считают вероятным переход на четырёхдневную рабочую неделю в России в ближайшие 3–5 лет. 44% респондентов полагает, что такой переход скорее маловероятен, а 20% считают его абсолютно невероятным. Ещё 13% затруднились с ответом.
 

«Несмотря на заметный интерес к четырёхдневной рабочей неделе, реальный опыт длительной работы в таком формате есть у 26% респондентов — для 74% он остаётся скорее теоретической возможностью. При этом ожидания от перехода достаточно чёткие: 59% жителей Самарской области видят главным преимуществом больше свободного времени для семьи и друзей. Более половины опрошенных (51%) рассчитывают лучше отдыхать и восстанавливаться. 43% ожидают положительного эффекта для ментального состояния, 34% связывают дополнительный выходной с возможностью уделять больше времени хобби, обучению и личным проектам. 25% отмечают, что смогут больше времени посвящать бытовым задачам, ещё 10% рассматривают такой формат как возможность для дополнительного заработка», — комментирует Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.
 

Главные недостатки, которые видят самарцы у четырехдневной недели, — это потенциальное снижение зарплаты (81%) из-за уменьшения количества рабочих часов, увеличение нагрузки и переработок (46%), рост стресса (36%), а также сокращение отпуска (22%) и ухудшение карьерных перспектив (7%).

 

Новости по теме
Только 12% самарцев планируют отмечать День святого Валентина
13 февраля 2026, 13:40
Только 12% самарцев планируют отмечать День святого Валентина
Что касается традиции дарить цветы, то в 2026 году это сделают 30% мужчин, встретивших свою вторую половину. Общество
103
россияне рассказали об их финансовых «красных флагах» на первых этапах отношений
13 февраля 2026, 12:58
Россияне рассказали об их финансовых «красных флагах» на первых этапах отношений
В том, что на первом свидании каждый должен платить за себя, уверено 26% опрошенных, но большинство из них уточнили, что такие моменты нужно заблаговременно... Общество
141
Каждый третий россиянин хотел бы играть в видеоигры со своей второй половиной
13 февраля 2026, 11:48
Каждый третий россиянин хотел бы играть в видеоигры со своей второй половиной
При этом почти половина из них готова играть в любимую игру партнера, даже если она им не интересна. Общество
169
В центре внимания
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
378
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
464
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
783
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
648
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
497
