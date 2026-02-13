Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре легковушка столкнула трамвай с рельсов
В Самаре легковушка столкнула трамвай с рельсов
В Кинельском районе Самарской области горело промышленное предприятие
В Кинельском районе Самарской области горело промышленное предприятие
В Самарской области стартует региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы»
В Самарской области стартует региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы»
Самарские спортсменки завоевали бронзу Чемпионата ПФО по художественной гимнастике
Самарские спортсменки завоевали бронзу Чемпионата ПФО по художественной гимнастике
Внешний госдолг России превысил 60 млрд долларов впервые за 20 лет
Внешний госдолг России превысил 60 млрд долларов впервые за 20 лет
В январе Самара вошла в топ-5 самых доступных миллионников по стоимости метра на вторичном рынке
В январе Самара вошла в топ-5 самых доступных миллионников по стоимости метра на вторичном рынке
В Пестравском районе задержали обокравшего частный дом
В Пестравском районе задержали обокравшего частный дом
Названа любимая начинка россиян для блинов
Названа любимая начинка россиян для блинов
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.19
-0.27
EUR 91.71
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кинельском районе Самарской области горело промышленное предприятие

72
В Кинельском районе Самарской области горело промышленное предприятие

О возгорании 12 февраля сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» 12 февраля в 12:05. Огонь охватил 600 квадратных метров объекта в сельском поселении Чубовка в Промышленной зоне на Заводском проезде.

Пожару был присвоен ранг №2. 

Для тушения предприятия задействовано семь стволов типа "Б", а также сформированы четыре звена газодымозащитной службы.

В 13:25 установлено, что на площади 600 квадратных метров складского помещения горит пластиковая тара. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась, пишет ГТРК-Самара.

Теги: Пожар

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В 15:45 – объявлена ликвидация открытого горения. Огнеборцы продолжают работать на месте пожара. Пострадавших и погибших, к счастью, нет.
12 февраля 2026, 18:56
В Кинель-Черкасском районе в селе Тимашево горели 15 тонн семен подсолнечника в сушильном аппарате
В 15:45 – объявлена ликвидация открытого горения. Огнеборцы продолжают работать на месте пожара. Пострадавших и погибших, к счастью, нет. Происшествия
398
Объявлен ранг пожара № 2. На борьбу с огнем поданы 7 стволов "Б" и сформированы 4 звена газодымозащитной службы.
12 февраля 2026, 14:55
Сейчас пожарные ликвидируют пожар на площади 600 кв. метров на одном из объектов Кинельского района
Объявлен ранг пожара № 2. На борьбу с огнем поданы 7 стволов "Б" и сформированы 4 звена газодымозащитной службы. Происшествия
423
Вчера 11 февраля в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" поступило сообщение о том, что на территории «Большечерниговского элеватора» загорелась зерносушилка.
12 февраля 2026, 14:51
В Большечерниговском районе горела зерносушилка
Вчера 11 февраля в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" поступило сообщение о том, что на территории «Большечерниговского элеватора» загорелась... Происшествия
348
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
350
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
439
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
727
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
631
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
476
Весь список