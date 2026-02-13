В Кинельском районе Самарской области горело промышленное предприятие

О возгорании 12 февраля сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» 12 февраля в 12:05. Огонь охватил 600 квадратных метров объекта в сельском поселении Чубовка в Промышленной зоне на Заводском проезде.

Пожару был присвоен ранг №2.

Для тушения предприятия задействовано семь стволов типа "Б", а также сформированы четыре звена газодымозащитной службы.

В 13:25 установлено, что на площади 600 квадратных метров складского помещения горит пластиковая тара. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась, пишет ГТРК-Самара.