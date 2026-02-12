В Большечерниговском районе горела зерносушилка

Вчера 11 февраля в 16:45 в пожарно-спасательную часть №133 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о том, что на территории «Большечерниговского элеватора» загорелась зерносушилка.
Оперативно на место вызова были направлены сила и средства пожарно-спасательной части № 133 и добровольной пожарной команды «Большечерниговский элеватор».
По прибытии было установлено, что произошло возгорание транспортерной резиновой ленты в сушильной установке на площади 80 квадратных метров.
На тушение незамедлительно были поданы 2 ствола «Б».
В 17:09 была объявлена локализация пожара, в 18:57 – объявлена ликвидация открытого горения.
Пострадавших, к счастью, нет.
Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"