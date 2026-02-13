СОУНБ проведет открытые уроки русского языка в преддверии Тотального диктанта

Я нашел ошибку
Главные новости:
14 февраля в САТОБ мероприятие пройдет перед показом балета-предания А. Тихомировой на музыку М. Крылова «Крылья. Время любить».
В САТОБ состоится арт-променад «Путь любви»
Специалисты Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н.Ивановой впервые выполнили операцию по имплантации инновационного медицинского устройства — ортопедического электрета.
Самарские ортопеды внедрили инновационный метод лечения
В число победителей и призеров соревнований Приволжского федерального округа вошли спортсмены из Самарской области.
В губернии состоялись чемпионат и первенство ПФО по брейкингу
Для решения проблемы политеховец разработал контроллер, обеспечивающий надёжную работу ДГУ с двигателем номинальной мощности.
В Самарском политехе создали интеллектуальный контроллер управления дизель-генераторной установкой
По информации Приволжского УГМС 14 февраля местами в губернии сохранится усиление юго-восточного ветра порывы 15-18 м/с.
14 февраля в Самарской области ожидается сильный ветер 
На поверхности Солнца из активных областей сформировался огромный смайлик
На поверхности Солнца из активных областей сформировался огромный смайлик
«Тренер» в действии: в Елховке мастера спорта и ветераны СВО дали старт тренировкам по тхэквондо.
«Тренер» в действии: в Елховке мастера спорта и ветераны СВО дали старт тренировкам по тхэквондо.
Грузовик провалился под лёд около Самары на временной ледовой переправе
Грузовик провалился под лёд около Самары на временной ледовой переправе
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.19
-0.27
EUR 91.71
-0.76
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

СОУНБ проведет открытые уроки русского языка в преддверии Тотального диктанта

175
СОУНБ проведет открытые уроки русского языка в преддверии Тотального диктанта

18 апреля Самарская областная универсальная научная библиотека выступит в качестве одной из самых крупных площадок Самары, где состоится просветительская акция «Тотальный диктант». В преддверии этого события специалисты библиотеки традиционно проведут для жителей города серию открытых уроков русского языка: в наглядной и интерактивной форме разберут некоторые правила, в следовании которым и взрослые, и дети часто допускают ошибки. Занятия также будет полезны иностранным студентам и всем, для кого русский язык не является родным.

«Загадочная русская душа». 20 февраля в 18:00

Урок будет посвящен развенчиванию распространённых мифов о русской культуре и исследованию реальных истоков возникновения таких её символов, как самовар, балалайка, матрёшка и шапка-ушанка, взглянуть на которые можно будет через призму правописания.

«Русский язык сквозь время». 13 марта в 18:00

Как правильно – твОрог или творОг? Почему слово «молоко» произносится совсем не так, как оно пишется? В ходе занятия поговорим об изменениях, произошедших в русском языке за столетия его развития, а также о том, как сложились современные литературные нормы.

«Своя игра». 27 марта в 18:00

Заключительное занятие, которое пройдёт в форме известной игры-викторины. Участники смогут закрепить полученные на двух предыдущих уроках знания, а также открыть для себя нечто новое.

В роли ведущей открытых уроков, проводимых в рамках подготовки к «Тотальному диктанту», выступит Алёна Пичугина – менеджер Центра поддержки и развития чтения СОУНБ, филолог и преподаватель.

Напомним, что «Тотальный диктант» – это ежегодная просветительская акция, направленная на продвижение интереса к изучению русского языка и развития навыков правильного письма. Акция проводится в России и за рубежом с 2004 года. В 2025 году участие в ней приняли более 1,3 миллиона человек по всему миру. В этом году «Тотальный диктант» пройдёт 18 апреля, а текст специально для него составит писатель и ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов.

Узнать больше о «Тотальном диктанте» можно на официальном сайте проекта. Последние новости о проведения акции в СОУНБ будут размещены в социальных сетях библиотеки (VKTelegram). Подписывайтесь и следите за обновлениями!

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

6+

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
378
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
464
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
783
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
648
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
497
Весь список