СОУНБ проведет открытые уроки русского языка в преддверии Тотального диктанта

18 апреля Самарская областная универсальная научная библиотека выступит в качестве одной из самых крупных площадок Самары, где состоится просветительская акция «Тотальный диктант». В преддверии этого события специалисты библиотеки традиционно проведут для жителей города серию открытых уроков русского языка: в наглядной и интерактивной форме разберут некоторые правила, в следовании которым и взрослые, и дети часто допускают ошибки. Занятия также будет полезны иностранным студентам и всем, для кого русский язык не является родным.

«Загадочная русская душа». 20 февраля в 18:00

Урок будет посвящен развенчиванию распространённых мифов о русской культуре и исследованию реальных истоков возникновения таких её символов, как самовар, балалайка, матрёшка и шапка-ушанка, взглянуть на которые можно будет через призму правописания.

«Русский язык сквозь время». 13 марта в 18:00

Как правильно – твОрог или творОг? Почему слово «молоко» произносится совсем не так, как оно пишется? В ходе занятия поговорим об изменениях, произошедших в русском языке за столетия его развития, а также о том, как сложились современные литературные нормы.

«Своя игра». 27 марта в 18:00

Заключительное занятие, которое пройдёт в форме известной игры-викторины. Участники смогут закрепить полученные на двух предыдущих уроках знания, а также открыть для себя нечто новое.

В роли ведущей открытых уроков, проводимых в рамках подготовки к «Тотальному диктанту», выступит Алёна Пичугина – менеджер Центра поддержки и развития чтения СОУНБ, филолог и преподаватель.

Напомним, что «Тотальный диктант» – это ежегодная просветительская акция, направленная на продвижение интереса к изучению русского языка и развития навыков правильного письма. Акция проводится в России и за рубежом с 2004 года. В 2025 году участие в ней приняли более 1,3 миллиона человек по всему миру. В этом году «Тотальный диктант» пройдёт 18 апреля, а текст специально для него составит писатель и ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов.

Узнать больше о «Тотальном диктанте» можно на официальном сайте проекта . Последние новости о проведения акции в СОУНБ будут размещены в социальных сетях библиотеки ( VK , Telegram ). Подписывайтесь и следите за обновлениями!

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

6+