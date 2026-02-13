В Самаре легковушка столкнула трамвай с рельсов

Утро пятницы, 13 февраля, началось для самарцев с крупной аварии. На пересечении двух магистралей столкнулись легковушка и трамвай.

«ДТП с трамваем и легковым авто. Трамвай сошел с рельс, пересечение Аврора/Аэродромная», — пишут очевидцы.

На месте ДТП уже работают сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские регулируют дорожное движение и занимаются устранением препятствий для движения транспорта, пишет 63.ру.

«Инспекторы координируют поток транспорта с помощью ручных сигналов. Параллельно сотрудники ГАИ опрашивают водителей и возможных свидетелей происшествия, фиксируют следы торможения и иные вещественные доказательства для установления причин ДТП. Ситуация находится под контролем, движение постепенно восстанавливается. Информация о пострадавших уточняется», — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В городском дептрансе добавили, что из-за ДТП задерживаются вагоны маршрутов № 3, 4, 23. Маршруты временно изменены.

Фото облМВД.