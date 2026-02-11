Я нашел ошибку
Главные новости:
На 346 километре трассы P-241 сотрудники ГАИ Елховскому району заметили стоящий на обочине автомобиль с включённой аварийной сигнализацией.
Полицейские региона помогли мужчине, попавшему в трудную жизненную ситуацию на дороге
В этом году в конкурсе примут участие 35 коллективов из 11 субъектов Российской Федерации.
Всероссийский фестиваль-конкурс «Лаборатория моды» пройдет в Чапаевске
Это 10 высококвалифицированных врачей: кардиолог, участковые педиатры, инфекционист, врачи приемного отделения, специалист клинической лабораторной диагностики, патологоанатом и участковый терапевт. А также 2 фельдшера и медицинская сестра.
‍‍13 специалистов трудоустроились в Похвистневскую больницу за год
Директор детской школы искусств Волжского района Самарской области Ирина Чипчикова была признана абсолютным победителем конкурса «Гимн села», покорив своим душевным исполнением экспертное жюри и участников народного голосования.
Жительница Самаркой области - победительница Всероссийского музыкального конкурса «Гимн села» 
Тамара Дмитриевна более полувека проработала в областной туберкулёзной больнице. 
Самарский врач-торакальный хирургТамара Никулина отмечает 90-летний юбилей
В Ижевске завершились первый этап кубка России и чемпионат России по пулевой стрельбе.
Спортсменка сборной Самарской области Анна Тимофеева выиграла чемпионат России по пулевой стрельбе
Сильный ветер сохранится в Самарской области и 13 февраля.
12 февраля в регионе будет ветренно
В тольяттинской компании «СУММАТО» стартовало обучение в рамках федпроекта «Производительность труда». Рабочая группа завершает первый модуль обучения основам бережливого производства.
Производитель автокомпонентов из Тольятти применит бережливые технологии
Яндекс Маркет выяснил, что самарцы считают важным при выборе ПВЗ

176
Яндекс Маркет выяснил, что самарцы считают важным при выборе ПВЗ

Почти половина (46%) самарцев получают заказы в ближайших к дому или работе пунктах выдачи. Но каждый пятый готов изменить место доставки, если недоволен обслуживанием или атмосферой в ПВЗ. Яндекс Маркет опросил свыше 1200 человек в городах России, чтобы выяснить, что важно для покупателей при выборе пункта выдачи.

36% посещают ПВЗ несколько раз в месяц, чуть меньше — 34% — раз в неделю. Чаще всего самарцы выбирают пункт по расположению: 46% респондентов ищут его рядом с домом или работой. На выбор влияет и оформление пункта. Более 40% считают, что в ПВЗ обязательно должно быть чисто. Каждый десятый ценит удобные примерочные — хочет видеть там большие и чистые зеркала (22%), а также коврики, ложки для обуви, сиденья и другие удобства (19%). На элементы декора обращают внимание 24% респондентов, а на настроение сотрудника — 10%.

По мнению большинства опрошенных (88%), приятная обстановка в ПВЗ, состояние помещения и отсутствие очередей важнее, чем сроки доставки заказа. Каждый пятый готов ради приятной атмосферы и более качественного обслуживания пойти в пункт, который находится дальше. Из них больше половины (46%) выбрали бы ПВЗ на соседней улице, 36% согласны пройти на 1-3 км (~12-35 мин пешком) больше. 

67% самарцев при выборе ПВЗ учитывают, как оператор там общается с клиентами. Более трети (35%) иногда разговаривают с сотрудниками и на отвлеченные темы. А 30% респондентов изучают отзывы о ПВЗ до того, как оформить заказ, почти половина (49%) из них готовы поменять свой выбор из-за плохих оценок. 

«Для нас пункты выдачи заказов — это не просто логистический узел, а важнейшая точка контакта с клиентом, лицо нашего сервиса. Мы видим, что сейчас для покупателей критически важен комфорт. За хорошим сервисом люди готовы идти и возвращаться. Поэтому мы последовательно работаем над повышением стандартов. Мы мотивируем наших партнёров, чьи пункты показывают высокие оценки по чистоте и качеству обслуживания, в том числе награждая их по итогам года», — подчеркнула руководитель группы онбординга, обучения и комьюнити ПВЗ Яндекс Маркета Полина Леонова.

В будущем большая часть жителей Самары хотела бы, чтобы в ПВЗ появились дополнительные сервисы или зоны — например, качественная сеть Wi-Fi (40%), зарядка гаджетов (24%), зона ожидания с удобной мебелью (23%) и детский уголок (7%).

 

