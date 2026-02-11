В Куйбышевском районе построят ещё один детский сад

Об этом заявил в своих социальных сетях глава Самары Иван Носков.

«Приступили к строительству детского сада в Куйбышевском районе, рядом с новым ЖК „Амград“. Район молодой и — молодёжный, поэтому детсад тут просто жизненно необходим», — написал глава Самары. Он же опубликовал эскиз внешнего вида будущего здания.

По словам Носкова, дошкольное учреждение будет рассчитано на 300 детей от года до семи лет. Будут предусмотрены все необходимые по регламенту работы помещения: комнаты для отдельных групп, медицинские и хозяйственные отделения, пищеблок и другие. Запланированы даже спортивный и гимнастический залы, бассейн и кабинет психолога, пишет Самара-АиФ.

Общая стоимость проекта превышает 0,5 млрд рублей. «Это один из первых проектов, реализуемых в рамках стратегии развития Самары до 2036 года при поддержке правительства Самарской области», — сообщил Иван Носков.