На 346 километре трассы P-241 сотрудники ГАИ Елховскому району заметили стоящий на обочине автомобиль с включённой аварийной сигнализацией.
Полицейские региона помогли мужчине, попавшему в трудную жизненную ситуацию на дороге
В этом году в конкурсе примут участие 35 коллективов из 11 субъектов Российской Федерации.
Всероссийский фестиваль-конкурс «Лаборатория моды» пройдет в Чапаевске
Это 10 высококвалифицированных врачей: кардиолог, участковые педиатры, инфекционист, врачи приемного отделения, специалист клинической лабораторной диагностики, патологоанатом и участковый терапевт. А также 2 фельдшера и медицинская сестра.
‍‍13 специалистов трудоустроились в Похвистневскую больницу за год
Директор детской школы искусств Волжского района Самарской области Ирина Чипчикова была признана абсолютным победителем конкурса «Гимн села», покорив своим душевным исполнением экспертное жюри и участников народного голосования.
Жительница Самаркой области - победительница Всероссийского музыкального конкурса «Гимн села» 
Тамара Дмитриевна более полувека проработала в областной туберкулёзной больнице. 
Самарский врач-торакальный хирургТамара Никулина отмечает 90-летний юбилей
В Ижевске завершились первый этап кубка России и чемпионат России по пулевой стрельбе.
Спортсменка сборной Самарской области Анна Тимофеева выиграла чемпионат России по пулевой стрельбе
Сильный ветер сохранится в Самарской области и 13 февраля.
12 февраля в регионе будет ветренно
В тольяттинской компании «СУММАТО» стартовало обучение в рамках федпроекта «Производительность труда». Рабочая группа завершает первый модуль обучения основам бережливого производства.
Производитель автокомпонентов из Тольятти применит бережливые технологии
В Куйбышевском районе построят ещё один детский сад

151
В Куйбышевском районе построят ещё один детский сад

Об этом заявил в своих социальных сетях глава Самары Иван Носков.

«Приступили к строительству детского сада в Куйбышевском районе, рядом с новым ЖК „Амград“. Район молодой и — молодёжный, поэтому детсад тут просто жизненно необходим», — написал глава Самары. Он же опубликовал эскиз внешнего вида будущего здания.

По словам Носкова, дошкольное учреждение будет рассчитано на 300 детей от года до семи лет. Будут предусмотрены все необходимые по регламенту работы помещения: комнаты для отдельных групп, медицинские и хозяйственные отделения, пищеблок и другие. Запланированы даже спортивный и гимнастический залы, бассейн и кабинет психолога, пишет Самара-АиФ.

Общая стоимость проекта превышает 0,5 млрд рублей. «Это один из первых проектов, реализуемых в рамках стратегии развития Самары до 2036 года при поддержке правительства Самарской области», — сообщил Иван Носков.

