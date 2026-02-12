Мошенники в РФ вернулись в прошлое к звонкам на домашние телефоны

Телефонные мошенники возвращаются в прошлое после введения антифрод-защиты на сетях мобильных операторов. Теперь злоумышленники стали снова звонить на стационарные телефоны.

Об этом рассказал руководитель направления антифрода "Билайна" Александр Фадеев в интервью РИА Новости.

"Дело в том, что городские телефоны – легкая мишень: в отличие от мобильных, они не защищены на уровне сети, и далеко не у всех из них есть определители номера. При этом их пользователями чаще бывают пожилые граждане и дети", – пояснил представитель оператора мобильной связи.

Рост интереса мошенников к звонкам на домашние номера фиксируется с лета 2025 года, добавил он. По словам Фадеева, риски мошенничества при таких звонках усиливаются, поскольку люди обычно не оставляют номера домашних телефонов в качестве контактных, а также гораздо реже ими пользуются, чем мобильными.