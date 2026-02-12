Я нашел ошибку
Главные новости:
В России создают базу IMEI всех смартфонов
В России создают базу IMEI всех смартфонов
Новая корональная дыра может начать влиять на Землю через три-четыре дня
Новая корональная дыра может начать влиять на Землю через три-четыре дня
Зрители телеканала «Моя Планета» выбрали самое романтичное место России
Зрители телеканала «Моя Планета» выбрали самое романтичное место России
В Самаре в ДТП попали три машины, за рулем одной был 78-летний водитель
В Самаре в ДТП попали три машины, за рулем одной был 78-летний водитель
В Крыму появится кодекс туриста
В Крыму появится кодекс туриста
количество вакансий для пиццамейкеров выросло на 14%
Количество вакансий для пиццамейкеров выросло на 14%
Делайте подарки с выгодой в 40%: в Билайне стартовала новая акция «3в1»
Делайте подарки с выгодой в 40%: в Билайне стартовала новая акция «3в1»
Школьники Приволжья отправятся в Москву на тематическом поезде «Самоцветы Приволжья»
Школьники Приволжья отправятся в Москву на тематическом поезде «Самоцветы Приволжья»
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.46
0.25
EUR 92.47
0.53
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Мошенники в РФ вернулись в прошлое к звонкам на домашние телефоны

161
Мошенники в РФ вернулись в прошлое к звонкам на домашние телефоны

Телефонные мошенники возвращаются в прошлое после введения антифрод-защиты на сетях мобильных операторов. Теперь злоумышленники стали снова звонить на стационарные телефоны.

Об этом рассказал руководитель направления антифрода "Билайна" Александр Фадеев в интервью РИА Новости.

"Дело в том, что городские телефоны – легкая мишень: в отличие от мобильных, они не защищены на уровне сети, и далеко не у всех из них есть определители номера. При этом их пользователями чаще бывают пожилые граждане и дети", – пояснил представитель оператора мобильной связи.

Рост интереса мошенников к звонкам на домашние номера фиксируется с лета 2025 года, добавил он. По словам Фадеева, риски мошенничества при таких звонках усиливаются, поскольку люди обычно не оставляют номера домашних телефонов в качестве контактных, а также гораздо реже ими пользуются, чем мобильными.

Теги: Мошенники

