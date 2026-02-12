Названа средняя цена телевизоров в России в 2025 году

Средняя стоимость телевизоров и смарт-мониторов на российском рынке в 2025 году составила около 30,1 тыс. рублей. Об этом 12 февраля сообщили на сайте «М.Видео» со ссылкой на данные исследования компании ICMR («ГФК-Русь»).

По оценкам аналитиков, за год было реализовано около 7,2 млн устройств на общую сумму 218 млрд рублей. Наибольшим спросом пользовались телевизоры стоимостью от 10 до 20 тыс. рублей — их доля в общем объеме продаж в натуральном выражении составила примерно 33%.

В то же время около половины покупателей выбирали модели дороже 20 тыс. рублей. По словам экспертом, это свидетельствует о стабильном интересе к устройствам с расширенными функциями, большей диагональю экрана и улучшенным качеством изображения, пишут "Известия".