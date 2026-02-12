Я нашел ошибку
Главные новости:
В России создают базу IMEI всех смартфонов
Новая корональная дыра может начать влиять на Землю через три-четыре дня
Зрители телеканала «Моя Планета» выбрали самое романтичное место России
В Самаре в ДТП попали три машины, за рулем одной был 78-летний водитель
В Крыму появится кодекс туриста
количество вакансий для пиццамейкеров выросло на 14%
Делайте подарки с выгодой в 40%: в Билайне стартовала новая акция «3в1»
Школьники Приволжья отправятся в Москву на тематическом поезде «Самоцветы Приволжья»
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.46
0.25
EUR 92.47
0.53
Названа средняя цена телевизоров в России в 2025 году

157
Названа средняя цена телевизоров в России в 2025 году

Средняя стоимость телевизоров и смарт-мониторов на российском рынке в 2025 году составила около 30,1 тыс. рублей. Об этом 12 февраля сообщили на сайте «М.Видео» со ссылкой на данные исследования компании ICMR («ГФК-Русь»).

По оценкам аналитиков, за год было реализовано около 7,2 млн устройств на общую сумму 218 млрд рублей. Наибольшим спросом пользовались телевизоры стоимостью от 10 до 20 тыс. рублей — их доля в общем объеме продаж в натуральном выражении составила примерно 33%.

В то же время около половины покупателей выбирали модели дороже 20 тыс. рублей. По словам экспертом, это свидетельствует о стабильном интересе к устройствам с расширенными функциями, большей диагональю экрана и улучшенным качеством изображения, пишут "Известия".

 

В центре внимания
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
242
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
600
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
554
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
368
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
11 февраля 2026  13:31
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
492
