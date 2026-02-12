На территории России и Беларуси с 1 марта 2025 года действуют новые комфортные тарифы на услуги мобильной связ

На территории России и Беларуси с 1 марта 2025 года действуют новые комфортные тарифы на услуги мобильной связи. Они уже доказали свою востребованность — граждане обеих стран в поездках стали дольше разговаривать и потреблять больше трафика. Об этом свидетельствуют отчёты российских операторов связи по итогам 2025 года.

Вот ключевые показатели за март — декабрь 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Абонентская активность

В 2025 году количество уникальных активных пользователей увеличилось как при поездках из России в Беларусь, так и в обратном направлении. При этом выросла и средняя продолжительность пребывания абонента в роуминге. Количество активных абонентов из России на территории Беларуси выросло почти на 19%, а абонентов из Беларуси в России — на 40%.

Передача данных

Потребление мобильного интернета за пределами домашней сети в 2025 году демонстрирует устойчивый рост, особенно в направлении из Беларуси в Россию. Российские абоненты в Беларуси использовали в 2,5 раза больше трафика, чем годом ранее, а белорусские абоненты в России — почти в 5 раз больше.

Голосовые вызовы

В 2025 году голосовая связь для абонентов обоих государств стала более востребованной, этому способствовало включение бесплатных пакетов минут — не менее 150 входящих и 150 исходящих. Количество исходящих минут у тех, кто звонит из России в Беларусь, увеличилось на 167%, входящих для российских абонентов — на 65%. Исходящие вызовы граждан Беларуси в России выросли в 6,4 раза, входящие — в 3,7 раз.

Траты абонентов из России

Среднемесячные траты российских абонентов при поездках в Беларусь снизились почти вдвое при одновременном росте объёма потребления услуг, что свидетельствует о повышении доступности связи на новых условиях. Минцифры России продолжит работу над поддержанием комфортных тарифов для граждан обеих стран.