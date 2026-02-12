Я нашел ошибку
Главные новости:
В России создают базу IMEI всех смартфонов
В России создают базу IMEI всех смартфонов
Новая корональная дыра может начать влиять на Землю через три-четыре дня
Новая корональная дыра может начать влиять на Землю через три-четыре дня
Зрители телеканала «Моя Планета» выбрали самое романтичное место России
Зрители телеканала «Моя Планета» выбрали самое романтичное место России
В Самаре в ДТП попали три машины, за рулем одной был 78-летний водитель
В Самаре в ДТП попали три машины, за рулем одной был 78-летний водитель
В Крыму появится кодекс туриста
В Крыму появится кодекс туриста
количество вакансий для пиццамейкеров выросло на 14%
Количество вакансий для пиццамейкеров выросло на 14%
Делайте подарки с выгодой в 40%: в Билайне стартовала новая акция «3в1»
Делайте подарки с выгодой в 40%: в Билайне стартовала новая акция «3в1»
Школьники Приволжья отправятся в Москву на тематическом поезде «Самоцветы Приволжья»
Школьники Приволжья отправятся в Москву на тематическом поезде «Самоцветы Приволжья»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.46
0.25
EUR 92.47
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На территории России и Беларуси с 1 марта 2025 года действуют новые комфортные тарифы на услуги мобильной связ

168
На территории России и Беларуси с 1 марта 2025 года действуют новые комфортные тарифы на услуги мобильной связ

На территории России и Беларуси с 1 марта 2025 года действуют новые комфортные тарифы на услуги мобильной связи. Они уже доказали свою востребованность — граждане обеих стран в поездках стали дольше разговаривать и потреблять больше трафика. Об этом свидетельствуют отчёты российских операторов связи по итогам 2025 года.

Вот ключевые показатели за март — декабрь 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Абонентская активность

В 2025 году количество уникальных активных пользователей увеличилось как при поездках из России в Беларусь, так и в обратном направлении. При этом выросла и средняя продолжительность пребывания абонента в роуминге. Количество активных абонентов из России на территории Беларуси выросло почти на 19%, а абонентов из Беларуси в России — на 40%.

Передача данных

Потребление мобильного интернета за пределами домашней сети в 2025 году демонстрирует устойчивый рост, особенно в направлении из Беларуси в Россию. Российские абоненты в Беларуси использовали в 2,5 раза больше трафика, чем годом ранее, а белорусские абоненты в России — почти в 5 раз больше.

Голосовые вызовы

В 2025 году голосовая связь для абонентов обоих государств стала более востребованной, этому способствовало включение бесплатных пакетов минут — не менее 150 входящих и 150 исходящих. Количество исходящих минут у тех, кто звонит из России в Беларусь, увеличилось на 167%, входящих для российских абонентов — на 65%. Исходящие вызовы граждан Беларуси в России выросли в 6,4 раза, входящие — в 3,7 раз.

Траты абонентов из России

Среднемесячные траты российских абонентов при поездках в Беларусь снизились почти вдвое при одновременном росте объёма потребления услуг, что свидетельствует о повышении доступности связи на новых условиях. Минцифры России продолжит работу над поддержанием комфортных тарифов для граждан обеих стран.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
242
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
600
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
554
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
368
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
11 февраля 2026  13:31
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
492
Весь список