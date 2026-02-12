В Крыму появится кодекс туриста

Власти Республики Крым разработают свод правил поведения туристов, приезжающих на полуостров. Об этом сообщил журналистам министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий на XIV аграрной выставке "АгроэкспоКрым".

"На конец года мы запланировали создание "Кодекса крымского туриста". Это тот вопрос, который постоянно поднимается - о том, как и в каком виде гость должен заходить в музей, в ресторан, в мечеть и так далее. Как все-таки уважать те традиции тех жителей, народов, народностей, которые проживают на территории Республики Крым", - сказал он.

Министр добавил, что этот документ призван знакомить потенциальных посетителей полуострова с культурой Крыма до въезда на территорию, пишет ТАСС.