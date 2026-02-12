Я нашел ошибку
Главные новости:
В России создают базу IMEI всех смартфонов
Новая корональная дыра может начать влиять на Землю через три-четыре дня
Зрители телеканала «Моя Планета» выбрали самое романтичное место России
В Самаре в ДТП попали три машины, за рулем одной был 78-летний водитель
В Крыму появится кодекс туриста
количество вакансий для пиццамейкеров выросло на 14%
Делайте подарки с выгодой в 40%: в Билайне стартовала новая акция «3в1»
Школьники Приволжья отправятся в Москву на тематическом поезде «Самоцветы Приволжья»
100
Власти Республики Крым разработают свод правил поведения туристов, приезжающих на полуостров. Об этом сообщил журналистам министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий на XIV аграрной выставке "АгроэкспоКрым".

"На конец года мы запланировали создание "Кодекса крымского туриста". Это тот вопрос, который постоянно поднимается - о том, как и в каком виде гость должен заходить в музей, в ресторан, в мечеть и так далее. Как все-таки уважать те традиции тех жителей, народов, народностей, которые проживают на территории Республики Крым", - сказал он.

Министр добавил, что этот документ призван знакомить потенциальных посетителей полуострова с культурой Крыма до въезда на территорию, пишет ТАСС. 

В центре внимания
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
244
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
603
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
555
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
369
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
11 февраля 2026  13:31
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
494
Весь список