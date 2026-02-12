Студенты СамГТУ разработают дизайн-проект новой лекционной аудитории для «Т Плюс»

Я нашел ошибку
Одним из почетных гостей стенда Самарской области стал Абдулазиз Аль-Ахмади, заместитель министра промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии.
«ИННОПРОМ. Саудовская Аравия»: Самарская область презентовала промышленный потенциал на выставке 
А также аульский ДК – один из объектов турмаршрута по Кинельскому району.
Дом культуры аула Казахский в Кинельском районе: здесь дорожат прошлым и верят в будущее
Зимой важно продолжать заниматься физической активностью, но выбирать безопасные и удобные варианты.
Врач рассказала самарцам, как сохранить здоровье сердца в зимний период
В Тольятти на корте «Прогресс» состоялись первые официальные областные соревнования по паделу - Кубок Самарской области.
Определились первые в истории обладатели Кубка Самарской области по паделу
Подобные встречи способствуют повышению безопасности движения спецтранспорта и обеспечению оперативного прибытия бригад скорой медицинской помощи к пациентам.
Сотрудники ГАИ СО провели рабочую встречу с водителями скорой медицинской помощи.
К работе над документом приглашены Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.
Участие в формировании новой народной программы «Единой России» примут лидеры общественного мнения и эксперты
Объявлен ранг пожара № 2. На борьбу с огнем поданы 7 стволов "Б" и сформированы 4 звена газодымозащитной службы.
Сейчас пожарные ликвидируют пожар на площади 600 кв. метров на одном из объектов Кинельского района
Вчера 11 февраля в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" поступило сообщение о том, что на территории «Большечерниговского элеватора» загорелась зерносушилка.
В Большечерниговском районе горела зерносушилка
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Студенты СамГТУ разработают дизайн-проект новой лекционной аудитории для «Т Плюс»

157
Студенты СамГТУ разработают дизайн-проект новой лекционной аудитории для «Т Плюс»

«Т Плюс» и Самарский государственный технический университет приняли решение о создании новой лекционной аудитории для теплоэнергетического факультета (ТЭФ). Дизайн-проект помещения будет выбран по результатам хакатона: четыре группы, в которые вошли студенты факультета архитектуры и дизайна, а также представители ТЭФ, представят своё видение современного образовательного пространства.

Участникам творческого соревнования предстоит создать проект для крупнейшей аудитории самарского Политеха на 150 мест. Её помещение давно нуждается в ремонте и переформатировании. На помощь пришёл якорный партнёр СамГТУ – Самарский филиал «Т Плюс», многие сотрудники которого являются выпускниками теплоэнергетического факультета Политеха.

Защита проектов и определение победителя хакатона состоится в мае 2026 года. Жюри в составе представителей «Т Плюс» и СамГТУ оценят оригинальность идеи, соответствие требованиям технического задания, качество проработки деталей и эффективность финансовых затрат на реализацию.

«Мы рассчитываем увидеть смелые, новаторские решения по дизайну, функциональности и зонированию лекционного класса, чтобы в дальнейшем новое учебное пространство стало визитной карточкой профильного для нас факультета, где будут получать знания будущие энергетики», — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала «Т Плюс» Галина Никонова.

На данный момент на ТЭФ обучаются около 600 студентов. Ежегодно порядка 40 выпускников и студентов вуза трудоустраиваются в подразделения «Т Плюс».

Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
151
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
306
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
629
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
575
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
386
