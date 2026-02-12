В России создают базу IMEI всех смартфонов

Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании единой базы смартфонов.

Подробнее: В базу будут вноситься IMEI смартфонов и привязываться к SIM-картам.

В базу будут вноситься IMEI смартфонов и привязываться к SIM-картам. Нюанс: Пока самой базы данных нет.

Депутаты Госдумы проголосовали за принятие закона, который вводит в России единую базу смартфонов для противодействия кибермошенничеству.

Все IMEI-номера смартфонов будут вноситься в базу. IMEI — это уникальный 15-значный номер, привязанный к конкретному устройству.

Операторы связи смогут оказывать услуги связи только для устройств, чьи IMEI содержатся в базе. При оформлении SIM-карты абонент сможет указать в договоре IMEI смартфона, в который будет установлена симка.