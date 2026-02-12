Институт естественных и математических наук приглашает жителей и гостей Самары на Фестиваль науки

Институт естественных и математических наук Самарского университета им. Королёва объединяет математику и физику, химию и биологию, поэтому и фестиваль представит жителям и гостям города, студентам и сотрудникам интерактивы по всему спектру наук. Гостей и жителей Самары ждут в пятницу, 13 февраля, с 10:00 до 17:00. Программа фестиваля включает в себя: Лекции от ученых: вы узнаете о мире хроматографии и нанотехнологий, о том, почему и сколько спит грызун соня-полчок, как математика связана с искусственным интеллектом.

Выставки: узнаете о краснокнижных лишайниках, мхах и грибах. Познакомитесь с уникальным гербарием. Узнаете о том, какие современные технологии помогают ученым оценить качество семян. Научитесь по зубам отличать зверей.

Мастер-классы: участники шоу In Lab погрузят гостей фестиваля в необычную химию с помощью интерактивной лаборатории, вы поработаете микробиологом и физиком.

Квесты: сможете найти место для каждого органа в организме человека, почувствуете себя секретным агентом в кибермире, побываете в мире напряжений и деформаций.

А математики подготовили целый набор головоломок.

Умный Дом Бабочек: вы увидите живых и виртуальных бабочек с помощью VR-очков и посмотрите коллекцию профессора Сергея Анатольевича Сачкова! Помимо этого, вы узнаете, что такое биотехнология и как микробы "работают" для человека, посмотрите на наших соседей – бактерий в микроскоп, окунетесь в гистологию и проведете тесты, позволяющие проанализировать состояние здоровья! Подробная программа фестиваля науки здесь.