В Самарской области прошел региональный этап Интеллектуальной олимпиады школьников ПФО

Я нашел ошибку
Главные новости:
Одним из почетных гостей стенда Самарской области стал Абдулазиз Аль-Ахмади, заместитель министра промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии.
«ИННОПРОМ. Саудовская Аравия»: Самарская область презентовала промышленный потенциал на выставке 
А также аульский ДК – один из объектов турмаршрута по Кинельскому району.
Дом культуры аула Казахский в Кинельском районе: здесь дорожат прошлым и верят в будущее
Зимой важно продолжать заниматься физической активностью, но выбирать безопасные и удобные варианты.
Врач рассказала самарцам, как сохранить здоровье сердца в зимний период
В Тольятти на корте «Прогресс» состоялись первые официальные областные соревнования по паделу - Кубок Самарской области.
Определились первые в истории обладатели Кубка Самарской области по паделу
Подобные встречи способствуют повышению безопасности движения спецтранспорта и обеспечению оперативного прибытия бригад скорой медицинской помощи к пациентам.
Сотрудники ГАИ СО провели рабочую встречу с водителями скорой медицинской помощи.
К работе над документом приглашены Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.
Участие в формировании новой народной программы «Единой России» примут лидеры общественного мнения и эксперты
Объявлен ранг пожара № 2. На борьбу с огнем поданы 7 стволов "Б" и сформированы 4 звена газодымозащитной службы.
Сейчас пожарные ликвидируют пожар на площади 600 кв. метров на одном из объектов Кинельского района
Вчера 11 февраля в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" поступило сообщение о том, что на территории «Большечерниговского элеватора» загорелась зерносушилка.
В Большечерниговском районе горела зерносушилка
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.46
0.25
EUR 92.47
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области прошел региональный этап Интеллектуальной олимпиады школьников ПФО

144
В Самарской области прошел региональный этап Интеллектуальной олимпиады школьников ПФО

В Самарской области завершился региональный этап Интеллектуальной олимпиады среди школьников Приволжского федерального округа. Олимпиада является социально значимым общественным проектом, который реализуется с 2016 года. Учредитель олимпиады — Аппарат полномочного представителя Президента РФ в Приволжском Федеральном округе. Её основная цель – интеллектуальное развитие школьников и студентов СПО, привлечение их к научно-инновационной деятельности.

Соревнования проводятся для школьников и студентов СПО по нескольким направлениям: «Решение изобретательских задач», «Робототехника», «Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», «Управление БПЛА», «Программирование БПЛА».

«Важно направлять талантливых ребят в поиске будущего призвания. В рамках дополнительного образования учащиеся могут своими руками прикоснуться к интересующим их направлениям в науке и технике: в регионе работают «Точки роста» и Кванториумы, мини-технопарки, специализированные классы БАС и центр практической подготовки. С этого года по инициативе губернатора  Вячеслава Федорищева в нашем регионе начали работать классы «Российские технологии». Получить знания и практические навыки ребятам помогают педагоги и наставники», — отметила заместитель министра образования Самарской области Татьяна Лапшова.

Организатором отборов по направлениям: «Решение инженерных задач», «Робототехника», «Управление БПЛА» и «Программирование БПЛА» выступил Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества.

Состязания по БПЛА прошли в Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И. Козлова, в котором действует центр практической подготовки БАС. По итогам победителями стали:

— по направлению «Управление БПЛА» – Топоров Константин (МБУ Школа №70 г. Тольятти, Тольяттинский Дворец детского и юношеского творчества);

— по направлению «Программирование БПЛА» – Макашов РоманСемендеев Даниил (Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И. Козлова).

По робототехнике, где ребята соревновались в настройке и заезде роботов, 1 место заняли Форманюк ИгорьРогов Дмитрий  (Центр дополнительного образования ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный).

 Участникам направления «Решение инженерных задач» требовалось защитить технологический проект, оптимизирующий производственный процесс, и создать по чертежу модель в программе Компас 3D. Победителями стали Лордугин АртемГусев Вячеслав («Кванториум Жигулевская долина»).

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» прошла на площадке Исторического парка «Россия – моя история». Организатор –  Самарский дворец детского и юношеского творчества. По итогам отбора в окружной финал вышла команда «Сигнумы» Самарского регионального центра для одаренных детей.

Победители представят регион на окружном этапе в Перми в марте.

Фото: министерство образования Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
151
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
306
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
629
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
575
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
386
Весь список