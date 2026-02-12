В Самарской области прошел региональный этап Интеллектуальной олимпиады школьников ПФО

В Самарской области завершился региональный этап Интеллектуальной олимпиады среди школьников Приволжского федерального округа. Олимпиада является социально значимым общественным проектом, который реализуется с 2016 года. Учредитель олимпиады — Аппарат полномочного представителя Президента РФ в Приволжском Федеральном округе. Её основная цель – интеллектуальное развитие школьников и студентов СПО, привлечение их к научно-инновационной деятельности.

Соревнования проводятся для школьников и студентов СПО по нескольким направлениям: «Решение изобретательских задач», «Робототехника», «Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», «Управление БПЛА», «Программирование БПЛА».

«Важно направлять талантливых ребят в поиске будущего призвания. В рамках дополнительного образования учащиеся могут своими руками прикоснуться к интересующим их направлениям в науке и технике: в регионе работают «Точки роста» и Кванториумы, мини-технопарки, специализированные классы БАС и центр практической подготовки. С этого года по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в нашем регионе начали работать классы «Российские технологии». Получить знания и практические навыки ребятам помогают педагоги и наставники», — отметила заместитель министра образования Самарской области Татьяна Лапшова.

Организатором отборов по направлениям: «Решение инженерных задач», «Робототехника», «Управление БПЛА» и «Программирование БПЛА» выступил Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества.

Состязания по БПЛА прошли в Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И. Козлова, в котором действует центр практической подготовки БАС. По итогам победителями стали:

— по направлению «Управление БПЛА» – Топоров Константин (МБУ Школа №70 г. Тольятти, Тольяттинский Дворец детского и юношеского творчества);

— по направлению «Программирование БПЛА» – Макашов Роман, Семендеев Даниил (Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И. Козлова).

По робототехнике, где ребята соревновались в настройке и заезде роботов, 1 место заняли Форманюк Игорь, Рогов Дмитрий (Центр дополнительного образования ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный).

Участникам направления «Решение инженерных задач» требовалось защитить технологический проект, оптимизирующий производственный процесс, и создать по чертежу модель в программе Компас 3D. Победителями стали Лордугин Артем, Гусев Вячеслав («Кванториум Жигулевская долина»).

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» прошла на площадке Исторического парка «Россия – моя история». Организатор – Самарский дворец детского и юношеского творчества. По итогам отбора в окружной финал вышла команда «Сигнумы» Самарского регионального центра для одаренных детей.

Победители представят регион на окружном этапе в Перми в марте.

Фото: министерство образования Самарской области