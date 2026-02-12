Ко Дню Победы стартует Всероссийская акция «Игрушка ветерану»

В преддверии 81-й годовщины Великой Победы руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова объявила о старте традиционной Всероссийской акции «Игрушка ветерану», проводимой в рамках Международной детско юношеской премии «Экология – дело каждого». Для участия в акции необходимо своими руками сшить плюшевого белого медведя Умку – символ премии Росприроднадзора. И вместе с тёплыми словами поддержки отправить посылку до 1 апреля 2026 года на экопочту премии «Экология – дело каждого» в Москву. Собранные поделки будут доставлены фронтовикам Великой Отечественной войны, живущим в разных уголках страны.

«День Победы для нашей страны – священная дата. Это момент общенациональной памяти и благодарности. Мы хотим, чтобы каждый, от ребёнка до взрослого, получил возможность лично сказать «спасибо» ветеранам. Сшитая своими руками игрушка и несколько искренних строк – это тепло Победы, ощутимое сквозь года. Это знак внимания, который согреет сердца людей, отстоявших наше свободное будущее. Объясните детям, почему важна эта акция, расскажите им о героях в вашей семье, а мы поможем доставить ваши подарки фронтовикам по всей стране. Так мы покажем, что новые поколения помнят и берегут подвиг народа», – сказала Светлана Радионова.

По словам Светланы Радионовой, забота о ветеранах – это не жест в канун памятной даты, а долг и часть общей гражданской ответственности. Годы всё дальше уводят нас от событий Великой Отечественной войны, но человеческая память о них не должна тускнеть. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования подчеркнула, что акция «Игрушка ветерану» призвана передать фронтовикам низкий поклон от тех, ради кого они прошли через жернова войны, сказать спасибо за жизнь и мирное небо, поделиться душевным теплом в канун Праздника Победы. Присоединиться может каждый. Вместе с мягкой игрушкой Умкой в посылку необходимо вложить письмо или открытку, рассказать о себе и о том, почему захотелось принять участие в акции. Игрушку можно отправить на экопочту Премии по адресу: 119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом 29, строение 1. В графе «Кому» указать – «Экология – дело каждого».

Напомним, Международная премия «Экология – дело каждого» учреждена Росприроднадзором 31 марта 2021 года. Премия проводится ежегодно и присуждается за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды. За 5 сезонов в проекте приняли участие 95 государств, поступило свыше 320 тысяч заявок. Ежегодно участвуют все регионы России. Победители и призёры премии получают не только памятные подарки, но и преференции в лучшие 150 вузов страны. Так, в 2025 году РУДН предоставил возможность авторам лучших экопроектов побороться за 12 целевых мест и в будущем стать специалистами Росприроднадзора. За пять сезонов Премии более 700 детей были поощрены путевками в оздоровительные центры на Байкале, Черном и Японском морях. Около 50 семей, ставших призерами или победителями, побывали в гранд отеле «Жемчужина» в г. Сочи.