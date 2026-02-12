Школьники Приволжья отправятся в Москву на тематическом поезде «Самоцветы Приволжья»

27 марта 2026 года впервые в рейс отправится тематический поезд «Самоцветы Приволжья». Уникальный железнодорожный тур в формате проекта «Вагон Знаний» Куйбышевского филиала АО «ФПК» объединит школьников из разных регионов страны. Масштабное культурно-образовательное путешествие охватит территорию шести субъектов Приволжского Федерального Округа, а финальной точкой маршрута станет столица России — Москва.

В 2026 году, когда ключевым вектором развития страны является укрепление межрегиональных связей и единства народов России, поезд «Самоцветы Приволжья» становится живым символом дружбы. Поезд объединит в путешествии ребят из Самары, Уфы, Тольятти, Пензы, а также Оренбургской, Ульяновской областей и Республики Мордовия. Каждый из этих регионов, подобно редкому драгоценному камню, обладает своей историей, уникальными традициями и культурой. Для юных пассажиров это путешествие станет возможностью в живом общении почувствовать масштаб и многогранность нашей страны.

Тематический состав превратит время в пути в непрерывный этно-фестиваль. Каждый вагон поезда станет площадкой для интеграции культур, где «юные послы дружбы» смогут обмениваться знаниями. В Москве школьников ждет продолжение - насыщенная экскурсионная программа, включающая посещение главных достопримечательностей и культурных объектов столицы, а также тематические флешмобы.

Поездка организована в период школьных каникул - c 27 по 29 марта 2026 года.

Информацию по организации и бронированию тематических туров можно получить в Сервисном центре Куйбышевского железнодорожного агентства по телефону 8 (800) 201-74-22 (звонок бесплатный).