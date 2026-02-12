Я нашел ошибку
Главные новости:
В России создают базу IMEI всех смартфонов
В России создают базу IMEI всех смартфонов
Новая корональная дыра может начать влиять на Землю через три-четыре дня
Новая корональная дыра может начать влиять на Землю через три-четыре дня
Зрители телеканала «Моя Планета» выбрали самое романтичное место России
Зрители телеканала «Моя Планета» выбрали самое романтичное место России
В Самаре в ДТП попали три машины, за рулем одной был 78-летний водитель
В Самаре в ДТП попали три машины, за рулем одной был 78-летний водитель
В Крыму появится кодекс туриста
В Крыму появится кодекс туриста
количество вакансий для пиццамейкеров выросло на 14%
Количество вакансий для пиццамейкеров выросло на 14%
Делайте подарки с выгодой в 40%: в Билайне стартовала новая акция «3в1»
Делайте подарки с выгодой в 40%: в Билайне стартовала новая акция «3в1»
Школьники Приволжья отправятся в Москву на тематическом поезде «Самоцветы Приволжья»
Школьники Приволжья отправятся в Москву на тематическом поезде «Самоцветы Приволжья»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.46
0.25
EUR 92.47
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Школьники Приволжья отправятся в Москву на тематическом поезде «Самоцветы Приволжья»

133
Школьники Приволжья отправятся в Москву на тематическом поезде «Самоцветы Приволжья»

27 марта 2026 года впервые в рейс отправится тематический поезд «Самоцветы Приволжья». Уникальный железнодорожный тур в формате проекта «Вагон Знаний» Куйбышевского филиала АО «ФПК» объединит школьников из разных регионов страны. Масштабное культурно-образовательное путешествие охватит территорию шести субъектов Приволжского Федерального Округа, а финальной точкой маршрута станет столица России — Москва.

В 2026 году, когда ключевым вектором развития страны является укрепление межрегиональных связей и единства народов России, поезд «Самоцветы Приволжья» становится живым символом дружбы. Поезд объединит в путешествии ребят из Самары, Уфы, Тольятти, Пензы, а также Оренбургской, Ульяновской областей и Республики Мордовия. Каждый из этих регионов, подобно редкому драгоценному камню, обладает своей историей, уникальными традициями и культурой.  Для юных пассажиров это путешествие станет возможностью в живом общении почувствовать масштаб и многогранность нашей страны.

Тематический состав превратит время в пути в непрерывный этно-фестиваль. Каждый вагон поезда станет площадкой для интеграции культур, где «юные послы дружбы» смогут обмениваться знаниями. В Москве школьников ждет продолжение - насыщенная экскурсионная программа, включающая посещение главных достопримечательностей и культурных объектов столицы, а также тематические флешмобы. 

Поездка организована в период школьных каникул -  c 27 по 29 марта 2026 года.

Информацию по организации и бронированию тематических туров можно получить в Сервисном центре Куйбышевского железнодорожного агентства по телефону 8 (800) 201-74-22 (звонок бесплатный).

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
242
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
600
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
554
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
368
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
11 февраля 2026  13:31
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
492
Весь список