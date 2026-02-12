В Самаре в ДТП попали три машины, за рулем одной был 78-летний водитель

11 февраля на территории региона зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадало 7 человек.

Одно из ДТП произошло в 16:00 в Красноглинском районе города Самары. 31-летний мужчина, управляя транспортным средством Chevrolet Cruze, двигался по прилегающей территории, с правым поворотом на ул. Донская, в направлении ул. Крайняя. В пути следования, возле дома № 14, п. Мехзавод, допустил столкновение с автомобилем LADA 212140, под управлением 78-летнего водителя, который двигался по ул. Донская, в направлении ул. Крайняя, после чего LADA 212140, столкнулся с транспортным средством Renault Sandero, под управлением 38-летней женщины, которая двигалась по ул. Донская, в направлении ул. Гидроузловская. Женщине назначено амбулаторное лечение.