В России создают базу IMEI всех смартфонов
Новая корональная дыра может начать влиять на Землю через три-четыре дня
Зрители телеканала «Моя Планета» выбрали самое романтичное место России
В Самаре в ДТП попали три машины, за рулем одной был 78-летний водитель
В Крыму появится кодекс туриста
количество вакансий для пиццамейкеров выросло на 14%
Делайте подарки с выгодой в 40%: в Билайне стартовала новая акция «3в1»
Школьники Приволжья отправятся в Москву на тематическом поезде «Самоцветы Приволжья»
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре в ДТП попали три машины, за рулем одной был 78-летний водитель

49
11 февраля на территории региона зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадало 7 человек. 

Одно из ДТП произошло в 16:00 в Красноглинском районе города Самары. 31-летний мужчина, управляя транспортным средством Chevrolet Cruze, двигался по прилегающей территории, с правым поворотом на ул. Донская, в направлении ул. Крайняя. В пути следования, возле дома № 14, п. Мехзавод, допустил столкновение с автомобилем LADA 212140, под управлением 78-летнего водителя, который двигался по ул. Донская, в направлении ул. Крайняя, после чего LADA 212140, столкнулся с транспортным средством Renault Sandero, под управлением 38-летней женщины, которая двигалась по ул. Донская, в направлении ул. Гидроузловская. Женщине назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

Новости по теме
Два ДТП с пострадавшими произошли в Тольятти в один день
11 февраля 2026, 13:01
10 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 13 человек, 2 погибло.  Происшествия
371
Пострадавший водитель автомобиля Kia Rio - 33-летняя женщина с телесными повреждениями госпитализирована.
10 февраля 2026, 19:51
Пострадавший водитель автомобиля Kia Rio - 33-летняя женщина с телесными повреждениями госпитализирована. Происшествия
537
В ДТП 10 февраля в Сергиевском районе пострадал пассажир LADA Granta, он госпитализирован.
10 февраля 2026, 16:55
В ДТП 10 февраля в Сергиевском районе пострадал пассажир LADA Granta, он госпитализирован. Происшествия
548
В центре внимания
«РКС-Самара» обновили чёрный и белый списки исполнителей коммунальных услуг
12 февраля 2026  09:36
244
Юлия Ашуркова: «В 2026 году жителей и гостей Самары ожидают интересные культурные, деловые и спортивные события»
11 февраля 2026  13:56
603
в Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных
11 февраля 2026  13:54
555
Юлия Ашуркова рассказала, когда у Самары появится свой дизайн-код
11 февраля 2026  13:38
369
В Красноглинском районе Самары частично ограничат движение транспорта на время проведения «Лыжни России»
11 февраля 2026  13:31
494
