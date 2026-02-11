При помощи мессенджера аферисты лишили самарца сбережений

По информации ГУ МВД России по Самарской области: в январе текущего года 67-летнему жителю областного центра в мессенджере написал неизвестный и представился сотрудником банковского учреждения. Он убедил местного жителя в необходимости проверить на подлинность и задекларировать имеющиеся у нее дома денежные средства.

Выполняя инструкции «эксперта», мужчина собрал все сбережения – порядка 400 тысяч рублей, несколько тысяч долларов и евро, которые передал неизвестному для проверки.

Спустя время мужчина осознал, что разговаривал с мошенниками и обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.