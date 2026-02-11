В Самаре директора фирмы будут судить за невыплату 580 тысяч рублей работникам

В областной столице завершилось расследование уголовного дела против руководителя компании, который не выплачивал заработную плату своим работникам.

Фирма занимается производством сувенирной продукции. Сразу 6 сотрудников оставались без зарплаты и других выплат более двух месяцев, а общая сумма задолженности достигла 580 000 рублей.

Уголовное дело передано в Промышленный районный суд. Потерпевшим стараются вернуть причитающиеся выплаты за период с февраля по сентябрь 2024 года. На авто руководителя был наложен арест, пишет Самара-МК.