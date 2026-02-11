В Самаре синоптики предупредили о высоком половодье‑2026

Самарцев ждут непростые весенние месяцы — согласно первому официальному прогнозу, уровень воды в реке Самаре в период половодья может превысить норму.

По оценкам специалистов, паводок 2026 года обещает быть более интенсивным, чем в прошлом году. Особое внимание приковано к Центральному, Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус:

«Анализ сложившихся гидрометеорологических условий показывает, что весеннее половодье 2026 года будет сложнее, чем в прошлом году, в частности, в Центральном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах», пишет