В Самаре за погибшего на стройке рабочего компания заплатит 1,5 млн рублей

Самарское следственное управление СК РФ завершило расследование уголовного дела о гибели рабочего на стройке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обвиняемым стал машинист башенного крана. По версии следствия, из-за его невнимательности погиб человек. Уголовное дело заведено по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

Происшествие случилось 15 марта 2025 года. Крановщик грубо нарушил технику безопасности, перемещая груз в запрещённой зоне — над рабочими местами. Металлическая опалубка сорвалась и упала на стропальщика, который скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. По мнению следователей, при соблюдении правил охраны труда трагедии не должно было случиться

Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд, который постановил взыскать со строительной компании 1,5 млн рублей в пользу вдовы погибшего, пишет Самара-АиФ.