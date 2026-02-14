В Жигулёвске задержали подозреваемого в совершении четырех краж из одного и того же магазина

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Жигулёвску обратился за помощью представитель сетевого магазина, который сообщил, что во время инвентаризации установлены факты хищений товара в течение нескольких дней одним и тем же мужчиной. Согласно представленной документации, причиненный торговой организации ущерб составил более 19 тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр магазина, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили работников торговой точки, установили очевидцев произошедшего. В ходе изучения видеоматериалов полицейские предположили, что к совершению краж, возможно, причастен ранее судимый за преступления имущественного характера местный житель. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение 41-летнего мужчины, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил оперуполномоченным, что похищенные товары продал случайным прохожим, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Отделением дознания ОМВД России по городу Жигулёвску в отношении злоумышленника возбуждено 4 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». В настоящее время материалы объединены в одно производство, полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.