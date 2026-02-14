"Индекс блинов" перед Масленицей снизился на 6%

Стоимость продуктового набора для приготовления блинов на семью из четырех человек в России за год снизилась на 6% – до 113,9 рубля. Об этом сообщили в "Руспродсоюзе".

В ведомстве уточнили, что расчет был сделан на основе классического рецепта блинов. Пшеничная мука – 130 граммов, молоко – 300 миллилитров, яйца – три штуки, сливочное масло – 40 граммов и сахар – 30 граммов.

"Индекс блинов за год снизился на 6%. Таким образом, стоимость порции блинов на семью из четырех человек за год снизилась с 120,7 рубля до 113,9 рубля", – сообщили в "Руспродсоюзе" агентству РИА Новости​​​.

Как отметили в ассоциации, ключевым вкладом в динамику цен на ингредиенты для блинов стало удешевление яиц и сливочного масла.