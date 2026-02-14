Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителю, машина которого съехала в кювет в Шенталинском районе
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
Игры для пар и лепестки роз: что жители Самары покупают к 14 февраля
Аферисты обновили схему обмана россиян под видом курьерской доставки
В Жигулёвске задержали подозреваемого в совершении четырех краж из одного и того же магазина
Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Детская Новая волна – 2026»
"Индекс блинов" перед Масленицей снизился на 6%
Жителей Самарской области предупреждают о гололедице
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.19
0
EUR 91.56
-0.15
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
В России запретили продажу спортивных товаров Adidas

177
В России запретили продажу спортивных товаров Adidas

 

В российских мультибрендовых магазинах больше нельзя купить оригинальные товары Adidas из-за аннулирования как минимум 10 сертификатов соответствия этой продукции.

Продажа продукции бренда Adidas в России стала невозможна после того, как Росаккредитация аннулировала как минимум десять сертификатов соответствия, передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. Теперь оригинальные товары Adidas запрещено реализовывать в мультибрендовых магазинах по всей стране.

Под запретом оказалась и обувь, и одежда этого производителя. В публикации подчеркивается, что в дальнейшем аналогичные меры могут быть приняты в отношении Nike, Reebok, Puma и других брендов.

