В России запретили продажу спортивных товаров Adidas

В российских мультибрендовых магазинах больше нельзя купить оригинальные товары Adidas из-за аннулирования как минимум 10 сертификатов соответствия этой продукции.

Продажа продукции бренда Adidas в России стала невозможна после того, как Росаккредитация аннулировала как минимум десять сертификатов соответствия, передает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. Теперь оригинальные товары Adidas запрещено реализовывать в мультибрендовых магазинах по всей стране.

Под запретом оказалась и обувь, и одежда этого производителя. В публикации подчеркивается, что в дальнейшем аналогичные меры могут быть приняты в отношении Nike, Reebok, Puma и других брендов.