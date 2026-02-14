Жителей Самарской области предупреждают о гололедице

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час с сохранением до конца суток 14.02.2026 местами в Самарской области ожидаются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица».

МЧС России напоминает автолюбителям:

избегай внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений;

не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;

соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить

по единому телефону пожарных и спасателей «112»