Жителей Самарской области предупреждают о гололедице

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. В ближайший час с сохранением до конца суток 14.02.2026 местами в Самарской области ожидаются гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица».
МЧС России напоминает автолюбителям:
избегай внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений;
не ориентируйся на впереди идущий автомобиль;
соблюдай правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.
Будьте внимательны и осторожны!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить
по единому телефону пожарных и спасателей «112»