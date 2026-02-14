Стартовал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Детская Новая волна – 2026»

До 1 апреля для детей от 9 до 13 лет открыт прием заявок на участие в отборочном туре Всероссийского детского вокального конкурса «Детская Новая волна – 2026». Очный отборочный тур по Приволжскому федеральному округу состоится 8 апреля в Казани. Организатором мероприятия является благотворительный фонд развития и поддержки музыкального творчества «Академия музыки».

На всех этапах конкурса жюри формируется из деятелей образования, знаменитых деятелей культуры и искусства, музыкальных продюсеров и композиторов. Финал пройдет в Москве.

Для участия в отборочном туре необходимо подать заявку с музыкальным материалом в соответствии с Положением о конкурсе, размещенным на официальном сайте https://newwavejunior.ru.