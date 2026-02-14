Я нашел ошибку
Главные новости:
Температура воздуха 15 февраля в Самаре ночью -5, -7°С, днем 0, -2°С.
15 февраля в регионе ожидается ледяной дождь, гололед, до -4°С
В начале прошлого года стало известно, что Бенян занял пост заместителя главного врача по научной работе в  больнице имени Середавина.
Экс-министр здравоохранения региона попал под суд
Минпросвещения меняет образовательный стандарт работы детских садов
Минпросвещения меняет образовательный стандарт работы детских садов
14 февраля в начале встречи участники арт-променада получили блокноты для записи своих впечатлений, после чего начали путешествие по ещё незнакомым местам театра. 
На сцене САТОБ состоялся арт-променад «Путь любви»
Победителем произвольной программы среди мужчин стал Михаил Шайдоров из Казахстана, второе место занял японец Юма Кагияма, третье место присвоено японцу Сюну Сато.
Российский фигурист Петр Гуменник занял шестое место на Олимпиаде 13 февраля
В Самаре дали официальный старт Году единства народов России
В Самаре дали официальный старт Году единства народов России
в России предложили создать сервис для знакомств на «Госуслугах»
В России предложили создать сервис для знакомств на «Госуслугах»
14 февраля в Самарской области прошла XLIV Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Старты состоялись в 20 муниципалитетах региона - центральный проходил в Самаре на трассах лыжной базы «Чайка».
Порядка 8000 жителей Самарской области вышли на старт «Лыжни России»
Мероприятия
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
В Самаре пройдёт 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных "Уши. Лапы. Хвост"
Экс-министр здравоохранения региона попал под суд

В начале прошлого года стало известно, что Бенян занял пост заместителя главного врача по научной работе в  больнице имени Середавина.

Во вторник, 17 февраля, в Советском районном суде Самары состоится предварительное слушание по делу бывших высокопоставленных чиновников. Речь об экс-министре здравоохранения региона Армене Беняне и бывшем директоре государственного казенного учреждения области «Самарафармация» Алевтине Игнатовой, сообщает 63.RU.

«Армена Беняна и Алевтину Игнатову обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями», — следует из информации опубликованной на сайте суда.

Информация о том, что Беняна подозревают в злоупотреблениях должностными полномочиями и он якобы находится под подпиской о невыезде в публичной плоскости, появилась в декабре 2024 года. До этого, в марте 2024 года Александр Хинштейн опубликовал фото и видео, на которых, по его словам, дом Армена Беняна в поселке Усть-Кинельском. Политик утверждал, что это оперативные съемки, сделанные силовиками якобы во время обыска.

Армену Беняну 47 лет. Он родился 24 октября 1978 года. С отличием окончил Самарский медицинский университет по специальности «лечебное дело». В 2004 году начал работать в Самарской областной клинической больнице имени Калинина (с 2015 года — больница имени Середавина). С 2008 по 2011 год возглавлял операционный блок медучреждения, а после стал руководить отделением торакальной хирургии. С 2016 по 2018 год был «главным врачом мундиаля». В апреле 2019 года назначен главврачом больницы Середавина, а в июле 2020 года — министром здравоохранения Самарской области. Кресло главы Минздрава Бенян покинул в ноябре 2024 года. «Армен Сисакович, без обид. Но вы переходите на другую работу. По вашей дальнейшей траектории поговорим после оперативного совещания», — заявил тогда губернатор Вячеслав Федорищев. В начале прошлого года стало известно, что Бенян занял пост заместителя главного врача по научной работе в Самарской областной клинической больнице (СОКБ) имени Середавина.

 

Фото:  freepik.com

 

Теги: Медицина Самара

