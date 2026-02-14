Экс-министр здравоохранения региона попал под суд

Во вторник, 17 февраля, в Советском районном суде Самары состоится предварительное слушание по делу бывших высокопоставленных чиновников. Речь об экс-министре здравоохранения региона Армене Беняне и бывшем директоре государственного казенного учреждения области «Самарафармация» Алевтине Игнатовой, сообщает 63.RU.

«Армена Беняна и Алевтину Игнатову обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями», — следует из информации опубликованной на сайте суда.

Информация о том, что Беняна подозревают в злоупотреблениях должностными полномочиями и он якобы находится под подпиской о невыезде в публичной плоскости, появилась в декабре 2024 года. До этого, в марте 2024 года Александр Хинштейн опубликовал фото и видео, на которых, по его словам, дом Армена Беняна в поселке Усть-Кинельском. Политик утверждал, что это оперативные съемки, сделанные силовиками якобы во время обыска.

Армену Беняну 47 лет. Он родился 24 октября 1978 года. С отличием окончил Самарский медицинский университет по специальности «лечебное дело». В 2004 году начал работать в Самарской областной клинической больнице имени Калинина (с 2015 года — больница имени Середавина). С 2008 по 2011 год возглавлял операционный блок медучреждения, а после стал руководить отделением торакальной хирургии. С 2016 по 2018 год был «главным врачом мундиаля». В апреле 2019 года назначен главврачом больницы Середавина, а в июле 2020 года — министром здравоохранения Самарской области. Кресло главы Минздрава Бенян покинул в ноябре 2024 года. «Армен Сисакович, без обид. Но вы переходите на другую работу. По вашей дальнейшей траектории поговорим после оперативного совещания», — заявил тогда губернатор Вячеслав Федорищев. В начале прошлого года стало известно, что Бенян занял пост заместителя главного врача по научной работе в Самарской областной клинической больнице (СОКБ) имени Середавина.

Фото: freepik.com