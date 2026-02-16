Я нашел ошибку
Госавтоинспекторы Большеглушицкого района помогли водителю, оказавшемуся в сложной ситуации на дороге
После пожара на скважине в Нефтегорском районе возбуждено уголовное дело
В Сызранском районе горел гараж на площади 80 квадратных метров
В Самаре один из участников ДТП нарушил правила перевозки детей
В Ставропольском районе огнем горели хозяйственные постройки на площади 150 квадратных метров
Бюджет Самарской области исполнен с рекордным дефицитом в 46,88 млрд рублей
В Самарской области произошло массовое ДТП с четырьмя грузовиками
Новые правила электронной записи ребенка в первый класс будут действовать в Самарском регионе
Самарская область в прошлом году стала одним из лидеров по результатам сдачи ЕГЭ по математическим и естественно-научным предметам

114
По итогам прошлого года доля выпускников, выбравших ЕГЭ по математическим и естественно-научным предметам, составила более 33% при плановом показателе 32%».

Регионами-лидерами по результатам сдачи стали Ивановская, Воронежская, Самарская, Вологодская, Мурманская и Челябинская области, Республики Башкортостан, Марий Эл, Татарстан и Чувашия.

Об этом на совещании по итогам 2025 года и планам на 2026 год в системе образования рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что регионам необходимо уделять особое внимание вопросу обеспечения школ кадрами, дотягиваться до каждой конкретной образовательной организации и создавать условия, при которых педагоги будут оставаться в профессии на десятки лет.

Также Дмитрий Чернышенко поблагодарил губернаторов регионов-лидеров, где успешно реализуется нацпроект «Молодежь и дети».

                                      «Президент России Владимир Владимирович Путин обратил особое внимание на важность развития ясельных групп детских садов. Этот вопрос был затронут на Прямой линии. Важно, чтобы семьи не боялись заводить детей, были уверены, что государство поможет с присмотром и уходом. В стране более 1 млн детей в возрасте до 3 лет посещают дошкольные учреждения. За последние 5 лет создано более 266 тыс. дополнительных мест для самых маленьких. Наша с вами задача – обеспечить доступность яслей. При строительстве новых детских садов создавать ясельные группы по запросам граждан. Настоятельно прошу Глав регионов держать это на личном контроле», – отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В ходе совещания поговорили и об итогах в части строительства, а также капитального ремонта образовательных учреждений. Начиная с 2019 года в стране было построено 1714 школ, а в более 6,5 тыс. школ проведен капитальный ремонт.

В прошлом году регионы достигли самых высоких показателей по кассовому исполнению за весь период реализации нацпроектов. Оно достигло 99,6%. Среди лидеров и Самарская область.

