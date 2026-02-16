Самарские полицейские провели профилактические мероприятия в развлекательных заведениях областного центра

В минувшие выходные сотрудники самарской полиции при поддержке бойцов ОМОН «Утёс» Управления Росгвардии по Самарской области и представителей общественности проверили развлекательные заведения областного центра, часть из которых расположена на улице Лесной.

В ходе мероприятия сотрудники полиции с применением служебно-разыскной собаки проверили танцполы, залы и служебные помещения заведений на предмет наличия запрещенных веществ. Полицейские проверили документы, удостоверяющие личность присутствующих, и убедились в законности их пребывания на территории Российской Федерации.

При проверке сотрудниками полиции не выявлено нахождение лиц несовершеннолетнего возраста в развлекательном заведении.

Более 30 человек доставили в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования на состояние опьянения. У десятерых из них специалисты установили клинические признаки наркотического опьянения: старшему - 31 год, младшему - 19 лет, среди них оказалась одна девушка - студентка одного из высших учебных заведений областного центра.

Двое мужчин 2002 и 2004 годов рождения отказались проходить специальное исследование, в отношении них составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.9 КоАП РФ.

С каждым из доставленных проведены профилактические беседы, где акцентировано внимание на недопустимости проявления неуважения к окружающим, важности сохранности личных вещей и недопустимости употребления наркотических средств с разъяснением всех сопутствующих рисков.

Подобные мероприятия на территории Самарской области продолжатся.