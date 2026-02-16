Я нашел ошибку
Госавтоинспекторы Большеглушицкого района помогли водителю, оказавшемуся в сложной ситуации на дороге
После пожара на скважине в Нефтегорском районе возбуждено уголовное дело
В Сызранском районе горел гараж на площади 80 квадратных метров
В Самаре один из участников ДТП нарушил правила перевозки детей
В Ставропольском районе огнем горели хозяйственные постройки на площади 150 квадратных метров
Бюджет Самарской области исполнен с рекордным дефицитом в 46,88 млрд рублей
В Самарской области произошло массовое ДТП с четырьмя грузовиками
Новые правила электронной записи ребенка в первый класс будут действовать в Самарском регионе
Мероприятия
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
Самарские полицейские провели профилактические мероприятия в развлекательных заведениях областного центра

124
Самарские полицейские провели профилактические мероприятия в развлекательных заведениях областного центра

В минувшие выходные сотрудники самарской полиции при поддержке бойцов ОМОН «Утёс» Управления Росгвардии по Самарской области и представителей общественности проверили развлекательные заведения областного центра, часть из которых расположена на улице Лесной.

В ходе мероприятия сотрудники полиции с применением служебно-разыскной собаки проверили танцполы, залы и служебные помещения заведений на предмет наличия запрещенных веществ. Полицейские проверили документы, удостоверяющие личность присутствующих, и убедились в законности их пребывания на территории Российской Федерации.

При проверке сотрудниками полиции не выявлено нахождение лиц несовершеннолетнего возраста в развлекательном заведении.

Более 30 человек доставили в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования на состояние опьянения. У десятерых из них специалисты установили клинические признаки наркотического опьянения: старшему - 31 год, младшему - 19 лет, среди них оказалась одна девушка - студентка одного из высших учебных заведений областного центра.

Двое мужчин 2002 и 2004 годов рождения отказались проходить специальное исследование, в отношении них составили протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.9 КоАП РФ.

С каждым из доставленных проведены профилактические беседы, где акцентировано внимание на недопустимости проявления неуважения к окружающим, важности сохранности личных вещей и недопустимости употребления наркотических средств с разъяснением всех сопутствующих рисков.

Подобные мероприятия на территории Самарской области продолжатся.

 

В центре внимания
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
16 февраля 2026  11:04
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
192
16 мостов отремонтируют в Самарской области в 2026 году
16 февраля 2026  10:36
16 мостов отремонтируют в Самарской области в 2026 году
168
В 2026 году Масленичная неделя начинается в понедельник, 16 февраля
16 февраля 2026  09:48
В 2026 году Масленичная неделя начинается в понедельник, 16 февраля
263
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
15 февраля 2026  10:35
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
807
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
573
