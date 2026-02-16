Telegram заблокировал более 200 тыс. каналов за сутки

Мессенджер Telegram за воскресенье заблокировал 235,2 тыс. групп и каналов, что стало максимальным показателем с 23 января, когда было ограничено 300,8 тыс. сообществ. Об этом свидетельствует статистика сервиса, с которой ознакомилось «РИА Новости».

С начала года показатель достиг 7,2 млн. Из них 27,2 тыс. сообществ обозначены как «связанные с терроризмом».

Администрация платформы в 2025 году ограничила более 44 млн каналов и групп, что почти в 2,7 раза превышает уровень 2024 года, пишет Коммерсантъ.