Главные новости:
Госавтоинспекторы Большеглушицкого района помогли водителю, оказавшемуся в сложной ситуации на дороге
После пожара на скважине в Нефтегорском районе возбуждено уголовное дело
В Сызранском районе горел гараж на площади 80 квадратных метров
В Самаре один из участников ДТП нарушил правила перевозки детей
В Ставропольском районе огнем горели хозяйственные постройки на площади 150 квадратных метров
Бюджет Самарской области исполнен с рекордным дефицитом в 46,88 млрд рублей
В Самарской области произошло массовое ДТП с четырьмя грузовиками
Новые правила электронной записи ребенка в первый класс будут действовать в Самарском регионе
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
Telegram заблокировал более 200 тыс. каналов за сутки

139
Мессенджер Telegram за воскресенье заблокировал 235,2 тыс. групп и каналов, что стало максимальным показателем с 23 января, когда было ограничено 300,8 тыс. сообществ. Об этом свидетельствует статистика сервиса, с которой ознакомилось «РИА Новости».

С начала года показатель достиг 7,2 млн. Из них 27,2 тыс. сообществ обозначены как «связанные с терроризмом».

Администрация платформы в 2025 году ограничила более 44 млн каналов и групп, что почти в 2,7 раза превышает уровень 2024 года, пишет Коммерсантъ.

В центре внимания
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
16 февраля 2026  11:04
197
16 мостов отремонтируют в Самарской области в 2026 году
16 февраля 2026  10:36
174
В 2026 году Масленичная неделя начинается в понедельник, 16 февраля
16 февраля 2026  09:48
274
Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
15 февраля 2026  10:35
814
Юлия Ашуркова: «Самара станет ещё привлекательнее для жителей, гостей и инвесторов»
12 февраля 2026  13:56
574
