Госавтоинспекторы Большеглушицкого района помогли водителю, оказавшемуся в сложной ситуации на дороге

Проявление человеческого участия и готовность прийти на помощь, тем кто в ней нуждается, - неотъемлемая часть служебного долга полицейских.

Так, сотрудники Госавтоинспекции Большеглушицкого района, лейтенанты полиции Сергей Абрашкин и Алексей Тыщенко в ходе планового профилактического рейда на федеральной трассе А-300 заметили стоящий на обочине автомобиль.

Водитель пояснил полицейским, что у транспортного средства во время движения произошла серьезная техническая неисправность - вышел из строя генератор, что сделало дальнейшее движение машины невозможным.

Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно организовали безопасную буксировку автомобиля до ближайшей станции технического обслуживания, чтобы водитель мог устранить поломку и продолжить путь.

Мужчина поблагодарил госавтоинспекторов за своевременную помощь и неравнодушие.

Полицейские, в свою очередь, вернулись к несению службы.