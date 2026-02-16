Госавтоинспекторы Большеглушицкого района помогли водителю, оказавшемуся в сложной ситуации на дороге

Я нашел ошибку
Главные новости:
Прием в медпункте ведет участница программы «Земский доктор/Земский фельдшер» Ольга Алехина. В 2024 году она переехала в Приволжский район.
Около 450 жителей села Заволжье Приволжского района получают медпомощь в новом ФАПе
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
В начале февраля Путин освободил Иванова от должности специального представителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, на которой он был с 2016 года.
Путин исключил Сергея Иванова из состава Совбеза
За прошедшую неделю зарегистрировано 3 случая отравления угарным газом в Самаре.
С 9 по 16 февраля в Самарской области при пожарах погибли 3 человека
Ориентировочное время окончания ограничения движения 08.00 17.02.2026.
Временно ограничено движение на участках автодорог области
На федеральной автодороге в районе села Черноречье в результате аварии из нефтевоза разлилась сырая нефть на площади 250 кв. метров.
На совещаниив облправительстве разобрали два происшествия: возгорание на нефтяной скважине и розлив нефте из-за ДТП с 4 грузовиками
Ежегодно федеральный просветительский марафон Знание.Первые охватывает разные регионы России, открывая новые возможности для молодежи в десятках городов.
Стартовал прием заявок от регионов на проведение весеннего марафона Знание.Первые
В конце 2025 года в Тольятти поступило 14 новых троллейбусов модели БКМ-321 «Ольгерд».
Трольяттинскому толлейбусному управлению - 60 лет
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.19
0
EUR 91.56
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
В Самаре проходит 12-я Всероссийская выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши. Лапы. Хвост»
В СОУНБ расскажут о том, как строить здоровые романтические отношения
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Госавтоинспекторы Большеглушицкого района помогли водителю, оказавшемуся в сложной ситуации на дороге

268
Госавтоинспекторы Большеглушицкого района помогли водителю, оказавшемуся в сложной ситуации на дороге

Проявление человеческого участия и готовность прийти на помощь, тем кто в ней нуждается, - неотъемлемая часть служебного долга полицейских.

Так, сотрудники Госавтоинспекции Большеглушицкого района, лейтенанты полиции Сергей Абрашкин и Алексей Тыщенко в ходе планового профилактического рейда на федеральной трассе А-300 заметили стоящий на обочине автомобиль.

Водитель пояснил полицейским, что у транспортного средства во время движения произошла серьезная техническая неисправность - вышел из строя генератор, что сделало дальнейшее движение машины невозможным.

Сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно организовали безопасную буксировку автомобиля до ближайшей станции технического обслуживания, чтобы водитель мог устранить поломку и продолжить путь.

Мужчина поблагодарил госавтоинспекторов за своевременную помощь и неравнодушие.

Полицейские, в свою очередь, вернулись к несению службы.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителю, машина которого съехала в кювет в Шенталинском районе
14 февраля 2026, 12:49
Сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителю, машина которого съехала в кювет в Шенталинском районе
Полицейские установили, что водитель автомобиля не справился с управлением на заснеженном участке дороги, что привело к заносу и съезду транспортного средства... Происшествия
779
Житель Сергиевского района ехал без прав и пьяный, на авто супруги
09 февраля 2026, 10:55
Житель Сергиевского района ехал без прав и пьяный, на авто супруги
В ходе административной процедуры полицейские обратили внимание на нервное поведение мужчины, от которого исходил резкий запах алкоголя. Происшествия
519
В Приволжском районе работник фермерского хозяйства оказался за рулем без водительских прав и пьяный
06 февраля 2026, 10:59
В Приволжском районе работник фермерского хозяйства оказался за рулем без водительских прав и пьяный
В ходе проверки выяснилось, что данный мужчина ранее уже привлекался к  административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.... Происшествия
598
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
152
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
16 февраля 2026  15:58
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
236
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
16 февраля 2026  13:49
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
251
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
16 февраля 2026  11:04
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
297
16 мостов отремонтируют в Самарской области в 2026 году
16 февраля 2026  10:36
16 мостов отремонтируют в Самарской области в 2026 году
247
Весь список