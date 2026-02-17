Я нашел ошибку
Главные новости:
Анализатор используется для проведения исследований, связанных с определением уровня общего органического вещества в лекарственных средствах и их компонентах.
В региональном центре контроля качества лекарств работает современный анализатор углерода
17 февраля в рамках всероссийского проекта «Урок цифры» в школе № 41 прошло занятие, посвященное теме «Видеоплатформа».
Руководитель Департамента цифрового развития Самары провел «Урок цифры» для школьников
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля. Основной площадкой праздника станет площадь Куйбышева.
15 тысяч блинов приготовят для угощения гостей на площади Куйбышева в Самаре
24 февраля в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить презентацию литературного сборника «Честь наивысшая – носить русский мундир! Истории участников СВО».
В СОУНБ представят литературный сборник, посвященный подвигам героев СВО
11 марта в КРЦ «Звезда» в 19:00 состоится долгожданное событие для всех любителей юмора – фестиваль-открытие третьего сезона Центральной лиги МС КВН «Самара». 
Жителей региона приглашают на фестиваль-открытие Центральной лиги Международного союза КВН «Самара»
Приняли решение продлить срок предоставления компенсации затрат на получение высшего образования и расширить круг получателей этой меры, включив в него не только вдов, но и вдовцов участниц СВО.
В Самарской области продолжают поддерживать участников СВО и членов их семей
17 февраля Вячеслав Федорищев работает в Москве, где состоялась встреча с Министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым.
Губернатор Вячеслав Федорищев и Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов обсудили развитие промышленного потенциала региона
В Самаре подготовка к строительству дублера Московского шоссе завершена на 50%
В Самаре подготовка к строительству дублера Московского шоссе завершена на 50%
В региональном центре контроля качества лекарств работает современный анализатор углерода

95
Анализатор используется для проведения исследований, связанных с определением уровня общего органического вещества в лекарственных средствах и их компонентах.

Центр контроля и качества лекарственных средств Самарской области, которому в этом году исполняется 102 года, осуществляет государственный контроль лекарственной продукции, производимой и поступающей на территорию области и изготовляемой аптечными организациями, независимо от формы собственности.

Современный анализатор содержания общего органического углерода, приобретенный за счет средств областного бюджета, используется для проведения исследований, связанных с определением уровня общего органического вещества в лекарственных средствах и их компонентах.

"Оборудование необходимо для определения содержания общего органического углерода в воде для фармацевтического применения, в том числе в очищенной воде и воде для инъекций, согласно новым статьям Государственной фармакопеи, вступившим в силу 30 апреля 2025 года. С помощью аппарата можно убедиться, что в воде нет посторонних веществ, и что её состав соответствует нормативным требованиям фармакопейных статей. Это помогает гарантировать безопасность и эффективность лекарств для пациентов", - отметила начальник Центра контроля качества лекарственных средств Самарской области Ольга Обходская.

Кроме того, в центре проводят основные виды диагностики: анализ состава препаратов, проверку на наличие вспомогательных веществ, физико-химические испытания - проверку внешнего вида, цвета, запаха, pH, растворимости и других характеристик, микробиологической чистоты и т.д. В организации проводятся испытания по показателю общего органического углерода не только для производственных аптек региона, но и аптечных организаций других субъектов Российской Федерации.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

