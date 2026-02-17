В региональном центре контроля качества лекарств работает современный анализатор углерода

Центр контроля и качества лекарственных средств Самарской области, которому в этом году исполняется 102 года, осуществляет государственный контроль лекарственной продукции, производимой и поступающей на территорию области и изготовляемой аптечными организациями, независимо от формы собственности.



Современный анализатор содержания общего органического углерода, приобретенный за счет средств областного бюджета, используется для проведения исследований, связанных с определением уровня общего органического вещества в лекарственных средствах и их компонентах.



"Оборудование необходимо для определения содержания общего органического углерода в воде для фармацевтического применения, в том числе в очищенной воде и воде для инъекций, согласно новым статьям Государственной фармакопеи, вступившим в силу 30 апреля 2025 года. С помощью аппарата можно убедиться, что в воде нет посторонних веществ, и что её состав соответствует нормативным требованиям фармакопейных статей. Это помогает гарантировать безопасность и эффективность лекарств для пациентов", - отметила начальник Центра контроля качества лекарственных средств Самарской области Ольга Обходская.



Кроме того, в центре проводят основные виды диагностики: анализ состава препаратов, проверку на наличие вспомогательных веществ, физико-химические испытания - проверку внешнего вида, цвета, запаха, pH, растворимости и других характеристик, микробиологической чистоты и т.д. В организации проводятся испытания по показателю общего органического углерода не только для производственных аптек региона, но и аптечных организаций других субъектов Российской Федерации.

Фото: минздрав СО