В регионах ПФО стартует проект для работающей молодежи «МолоТ»

Второй год в регионах ПФО при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова будет проходить окружной проект для работающей молодежи «МолоТ» (Молодежный труд).

«Цель проекта - закрепление молодежи и специалистов на предприятиях области, укрепление профессиональных, культурных связей между коллективами, создание системы поддержки и развития творчества, спорта и интеллектуальных способностей среди работающей молодежи, пропаганда здорового образа жизни и трудовое воспитание молодежи, - отметила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. – И, конечно, проект решает профориентационные задачи, показывая молодым людям новые, яркие стороны работы на предприятиях региона».

В прошлом году в отборочных соревнованиях проекта в Самарской области приняли участие более 3000 человек, 30 человек, в том числе сотрудники ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Тольяттикаучук», ООО «Нова», АО «Авиакор-авиационный завод» и АО «Самарское инновационное предприятие радиосистем», по итогам вошли в сборную команду региона. На финальных соревнованиях в Перми, где собрались участники из 14 регионов, команда Самарской области заняла 2 место.

К участию в конкурсе приглашаются работники предприятий и организаций реального сектора экономики негосударственной формы собственности в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе молодые семьи с детьми 6-11 лет.

Конкурс включает интеллектуальные и профориентационные задания; спортивные соревнования; семейный конкурс. Возраст участников – от 18 до 35 лет, в том числе молодые семьи с детьми от 6 до 11 лет.

Отборочные мероприятия на предприятиях проводятся до 10 апреля. До 15 апреля нужно подать заявку на региональный отборочный этап. Региональные соревнования пройдут до 10 июня 2026 года.

Победители войдут в команду Самарской области и примут участие в окружном финале в Пермском крае, который состоится в августе.

Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (846) 263-70-44 или на сайте Минтруда Самарской области - https://trud.samregion.ru/category/deyatelnost/konkursy/konkurs-molot.

Подать заявку можно на сайте общественных проектов ПФО - proektypfo.ru.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области