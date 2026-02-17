Я нашел ошибку
Главные новости:
17 февраля в Тольятти на ледовом стадионе «Лада-Арена» завершился матч домашней серии регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и ЦСКА. 
Хоккеисты "Лады" одержали победу над ЦСКА со счетом 2:1
Сегодня, 17 февраля, в Самарской области стартовали кампания по борьбе с продажей несовершеннолетним сигарет и вейпов "Спасибо за отказ!".
В губернии стартовала социальная программа по борьбе с курением среди несовершеннолетних
 Температура воздуха 18 февраля в Самаре ночью -15, -17°С, днем -8, -10°С. На дорогах гололедица.
18 февраля в регионе без осадков, до -12°С
В Казани проходят испытания двух роботов, работающих в паре – один сгребает снег, а второй, двигаясь следом, отбрасывает его в сторону и разравнивает дорогу.
В Татарстане разработали коммунальных роботов для уборки снега
«Крылья Советов» – «Челябинск» – 3:2 (2:1, 0:0, 1:1).
«Крылья» в контрольном матче обыграли «Челябинск» - 3:2
В Волжском районе водитель автоцистерны на автодороге неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с  КамАЗом. В ДТП никто не пострадал. 
На автодороге «Самара-Новокуйбышевск» в Волжском районе столкнулись двуа грузоввика
19 лет компания «Т Плюс» оказывает активную поддержку развитию школьного спорта, выступая официальным партнёром турнира.
В губернии при поддержке «Т Плюс» прошел финал регионального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
"Напомню, что на этой неделе Telegram заблокировал более 230 000 каналов и файлов. Поэтому взаимодействие идет, надежда на снятие ограничений все-таки есть», — сказал Свинцов.
Депутат Свинцов: привязка полной блокировки Telegram в России к 1 апреля выглядит как первоапрельская шутка
В регионах ПФО стартует проект для работающей молодежи «МолоТ»

233
К участию в конкурсе приглашаются работники предприятий и организаций реального сектора экономики негосударственной формы собственности в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе молодые семьи с детьми 6-11 лет.

Второй год в регионах ПФО при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова будет проходить окружной проект для работающей молодежи «МолоТ» (Молодежный труд). 
«Цель проекта - закрепление молодежи и специалистов на предприятиях области, укрепление профессиональных, культурных связей между коллективами, создание системы поддержки и развития творчества, спорта и интеллектуальных способностей среди работающей молодежи, пропаганда здорового образа жизни и трудовое воспитание молодежи, - отметила врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. – И, конечно, проект решает профориентационные задачи, показывая молодым людям новые, яркие стороны работы на предприятиях региона».
В прошлом году в отборочных соревнованиях проекта в Самарской области приняли участие более 3000 человек, 30 человек, в том числе сотрудники ООО «Газпром трансгаз Самара», ООО «Тольяттикаучук», ООО «Нова», АО «Авиакор-авиационный завод» и АО «Самарское инновационное предприятие радиосистем», по итогам вошли в сборную команду региона. На финальных соревнованиях в Перми, где собрались участники из 14 регионов, команда Самарской области заняла 2 место. 
К участию в конкурсе приглашаются работники предприятий и организаций реального сектора экономики негосударственной формы собственности в возрасте от 18 до 35 лет, в том числе молодые семьи с детьми 6-11 лет.
Конкурс включает интеллектуальные и профориентационные задания; спортивные соревнования; семейный конкурс. Возраст участников – от 18 до 35 лет, в том числе молодые семьи с детьми от 6 до 11 лет.
Отборочные мероприятия на предприятиях проводятся до 10 апреля. До 15 апреля нужно подать заявку на региональный отборочный этап. Региональные соревнования пройдут до 10 июня 2026 года. 
Победители войдут в команду Самарской области и примут участие в окружном финале в Пермском крае, который состоится в августе. 
Дополнительную информацию можно получить по тел. 8 (846) 263-70-44 или на сайте Минтруда Самарской области - https://trud.samregion.ru/category/deyatelnost/konkursy/konkurs-molot. 
Подать заявку можно на сайте общественных проектов ПФО - proektypfo.ru.

 

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

