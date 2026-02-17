Строительство нового музейно-выставочного центра «Самара Космическая» активно продолжается

Я нашел ошибку
Главные новости:
17 февраля в Тольятти на ледовом стадионе «Лада-Арена» завершился матч домашней серии регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и ЦСКА. 
Хоккеисты "Лады" одержали победу над ЦСКА со счетом 2:1
Сегодня, 17 февраля, в Самарской области стартовали кампания по борьбе с продажей несовершеннолетним сигарет и вейпов "Спасибо за отказ!".
В губернии стартовала социальная программа по борьбе с курением среди несовершеннолетних
 Температура воздуха 18 февраля в Самаре ночью -15, -17°С, днем -8, -10°С. На дорогах гололедица.
18 февраля в регионе без осадков, до -12°С
В Казани проходят испытания двух роботов, работающих в паре – один сгребает снег, а второй, двигаясь следом, отбрасывает его в сторону и разравнивает дорогу.
В Татарстане разработали коммунальных роботов для уборки снега
«Крылья Советов» – «Челябинск» – 3:2 (2:1, 0:0, 1:1).
«Крылья» в контрольном матче обыграли «Челябинск» - 3:2
В Волжском районе водитель автоцистерны на автодороге неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с  КамАЗом. В ДТП никто не пострадал. 
На автодороге «Самара-Новокуйбышевск» в Волжском районе столкнулись двуа грузоввика
19 лет компания «Т Плюс» оказывает активную поддержку развитию школьного спорта, выступая официальным партнёром турнира.
В губернии при поддержке «Т Плюс» прошел финал регионального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
"Напомню, что на этой неделе Telegram заблокировал более 230 000 каналов и файлов. Поэтому взаимодействие идет, надежда на снятие ограничений все-таки есть», — сказал Свинцов.
Депутат Свинцов: привязка полной блокировки Telegram в России к 1 апреля выглядит как первоапрельская шутка
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.62
-0.57
EUR 91.04
-0.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Строительство нового музейно-выставочного центра «Самара Космическая» активно продолжается

200
Официальное открытие музейно-выставочного центра «Самара Космическая» планируется в первом полугодии 2027 года.

В Самаре продолжается строительство нового музейно-выставочного центра «Самара Космическая». Официальное открытие объекта планируется в первом полугодии 2027 года. Об этом сообщил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин по итогам инспекции на строительную площадку.
Сейчас на объекте задействованы более 40 специалистов. Выполняются работы по возведению стен минус первого этажа, ведутся монолитные работы в подземной части здания, которые планируется завершить весной 2026 года. Параллельно осуществляется подготовка конструкций и поставка опалубки для строительства круглого купола планетария - одного из наиболее технологически сложных элементов проекта.
«При условии своевременных поставок специализированного оборудования мы планируем завершить строительные работы к концу года и обеспечить ввод планетария в эксплуатацию с последующим открытием в первом–втором квартале 2027 года», - отметил Александр Фомин.
Проектом строительства нового музейно-выставочного центра «Самара Космическая» запланировано возведение здания с двумя подземными и тремя надземными этажами, также предусмотрены эксплуатируемая кровля и астроплощадка для открытых наблюдений. Звездный зал планетария будет находиться на третьем этаже под классическим горизонтальным куполом, который сможет вместить 224 зрителя. Кроме того, в здании разместятся конференц-зал на 100 человек, студия для изучения космонавтики и астрономии, фондохранилище, просторная зона гостеприимства.
Финансирование строительства планетария осуществляется в рамках государственной программы «Развитие культуры в Самарской области» за счёт средств федерального и регионального бюджетов. По данным Министерство строительства Самарской области, общий объём инвестиций в проект составляет 1,49 млрд рублей.
Планетарий станет новой точкой притяжения, современной образовательной и научно-популярной платформой федерального уровня. Проект предусматривает использование передовых технологий визуализации космических объектов, создание мультимедийных экспозиций и исследовательских зон. Это позволит существенно расширить доступ к актуальным научным знаниям для детей, молодёжи и взрослой аудитории, а также укрепит статус Самары как одного из центров космического наследия России.

 

Фото:   пресс-служба правительства самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сегодня, 17 февраля, в Самарской области стартовали кампания по борьбе с продажей несовершеннолетним сигарет и вейпов "Спасибо за отказ!".
17 февраля 2026, 21:15
В губернии стартовала социальная программа по борьбе с курением среди несовершеннолетних
Сегодня, 17 февраля, в Самарской области стартовали кампания по борьбе с продажей несовершеннолетним сигарет и вейпов "Спасибо за отказ!". Общество
133
 Температура воздуха 18 февраля в Самаре ночью -15, -17°С, днем -8, -10°С. На дорогах гололедица.
17 февраля 2026, 20:59
18 февраля в регионе без осадков, до -12°С
 Температура воздуха 18 февраля в Самаре ночью -15, -17°С, днем -8, -10°С. На дорогах гололедица. Экология
142
«Крылья Советов» – «Челябинск» – 3:2 (2:1, 0:0, 1:1).
17 февраля 2026, 20:18
«Крылья» в контрольном матче обыграли «Челябинск» - 3:2
«Крылья Советов» – «Челябинск» – 3:2 (2:1, 0:0, 1:1). Спорт
157

  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
17 февраля 2026  11:07
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
250
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
597
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
16 февраля 2026  15:58
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
532
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
16 февраля 2026  13:49
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
474
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
16 февраля 2026  11:04
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
438
Весь список