Строительство нового музейно-выставочного центра «Самара Космическая» активно продолжается

В Самаре продолжается строительство нового музейно-выставочного центра «Самара Космическая». Официальное открытие объекта планируется в первом полугодии 2027 года. Об этом сообщил врио министра строительства Самарской области Александр Фомин по итогам инспекции на строительную площадку.

Сейчас на объекте задействованы более 40 специалистов. Выполняются работы по возведению стен минус первого этажа, ведутся монолитные работы в подземной части здания, которые планируется завершить весной 2026 года. Параллельно осуществляется подготовка конструкций и поставка опалубки для строительства круглого купола планетария - одного из наиболее технологически сложных элементов проекта.

«При условии своевременных поставок специализированного оборудования мы планируем завершить строительные работы к концу года и обеспечить ввод планетария в эксплуатацию с последующим открытием в первом–втором квартале 2027 года», - отметил Александр Фомин.

Проектом строительства нового музейно-выставочного центра «Самара Космическая» запланировано возведение здания с двумя подземными и тремя надземными этажами, также предусмотрены эксплуатируемая кровля и астроплощадка для открытых наблюдений. Звездный зал планетария будет находиться на третьем этаже под классическим горизонтальным куполом, который сможет вместить 224 зрителя. Кроме того, в здании разместятся конференц-зал на 100 человек, студия для изучения космонавтики и астрономии, фондохранилище, просторная зона гостеприимства.

Финансирование строительства планетария осуществляется в рамках государственной программы «Развитие культуры в Самарской области» за счёт средств федерального и регионального бюджетов. По данным Министерство строительства Самарской области, общий объём инвестиций в проект составляет 1,49 млрд рублей.

Планетарий станет новой точкой притяжения, современной образовательной и научно-популярной платформой федерального уровня. Проект предусматривает использование передовых технологий визуализации космических объектов, создание мультимедийных экспозиций и исследовательских зон. Это позволит существенно расширить доступ к актуальным научным знаниям для детей, молодёжи и взрослой аудитории, а также укрепит статус Самары как одного из центров космического наследия России.

Фото: пресс-служба правительства самарской области