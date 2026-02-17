В поселке Усть-Кинельский откроется модельная библиотека

Я нашел ошибку
Главные новости:
17 февраля в Тольятти на ледовом стадионе «Лада-Арена» завершился матч домашней серии регулярного чемпионата КХЛ между «Ладой» и ЦСКА. 
Хоккеисты "Лады" одержали победу над ЦСКА со счетом 2:1
Сегодня, 17 февраля, в Самарской области стартовали кампания по борьбе с продажей несовершеннолетним сигарет и вейпов "Спасибо за отказ!".
В губернии стартовала социальная программа по борьбе с курением среди несовершеннолетних
 Температура воздуха 18 февраля в Самаре ночью -15, -17°С, днем -8, -10°С. На дорогах гололедица.
18 февраля в регионе без осадков, до -12°С
В Казани проходят испытания двух роботов, работающих в паре – один сгребает снег, а второй, двигаясь следом, отбрасывает его в сторону и разравнивает дорогу.
В Татарстане разработали коммунальных роботов для уборки снега
«Крылья Советов» – «Челябинск» – 3:2 (2:1, 0:0, 1:1).
«Крылья» в контрольном матче обыграли «Челябинск» - 3:2
В Волжском районе водитель автоцистерны на автодороге неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с  КамАЗом. В ДТП никто не пострадал. 
На автодороге «Самара-Новокуйбышевск» в Волжском районе столкнулись двуа грузоввика
19 лет компания «Т Плюс» оказывает активную поддержку развитию школьного спорта, выступая официальным партнёром турнира.
В губернии при поддержке «Т Плюс» прошел финал регионального этапа Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
"Напомню, что на этой неделе Telegram заблокировал более 230 000 каналов и файлов. Поэтому взаимодействие идет, надежда на снятие ограничений все-таки есть», — сказал Свинцов.
Депутат Свинцов: привязка полной блокировки Telegram в России к 1 апреля выглядит как первоапрельская шутка
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.62
-0.57
EUR 91.04
-0.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре 21 февраля состоится фотопрогулка «Детально» (12+)
В Самаре музей «Заварка» организует мастер-класс (6+) от столярной мастерской «Столярник».
Самарцев приглашают на открытие новой выставки «Малая Родина» художника Василия Акинина
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В поселке Усть-Кинельский откроется модельная библиотека

223
«ЭкоЛОГИЧНОЕ чтение» - такое название получила модельная библиотека, которая откроет свои двери уже в ближайшее время.

«ЭкоЛОГИЧНОЕ чтение» - такое название получила модельная библиотека, которая откроет свои двери уже в ближайшее время.

Название библиотеки выбрано не случайно. Привить бережное отношение к природе возможно только, культурно обогащаясь, получая знания об окружающем мире и его устройстве. Здесь планируются интерактивные выставки и экспозиции, посвященные различным аспектам экологии, художественные проекты, мастер-классы и творческие мастерские. Модельная библиотека планирует выступать в роли информационного центра по вопросам экологии посёлка.

Преобразятся доступные пользователям пространства библиотеки. Появятся новые функциональные зоны:
Детская зона «Книжкин парк»
Молодежная зона «Экостудия»
Зона свободного чтения и открытого фонда «Книжное раздолье»
Многофункциональный зал «Заповедник идей»
Эко-лаборатория «Творческая Лука»

Книжные фонды пополнятся на 2000 новых изданий - книги современных авторов, востребованная отраслевая литература, книги с укрупненным шрифтом, а также классические произведения литературы.

«Сегодня наша библиотека находится на этапе подготовки к проведению текущих ремонтных работ, приобретению необходимой мебели и технического оборудования. Но уже скоро мы откроемся, представив своим посетителям совершенно новое пространство для комфортного чтения, творческого роста и интеллектуальной активности», - рассказывает заведующая филиалом №1 Григорьева Алла Ивановна.

В Самарской области создано 42 модельные библиотеки. В этом году будут модернизированы еще три - в Кинеле, Тольятти и Самаре.

Модернизация библиотек проводится в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» – части национального проекта «Семья».

 

Фото:   минкульт СО

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
17 февраля 2026  11:07
В Самаре утром 17 февраля приостановили переправу до Рождествено
250
В понедельник, 16 февраля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное заседание в областном правительстве.
16 февраля 2026  19:26
Вячеслав Федорищев дал поручения по внедрению стандартов благоустройства территорий Самарской области
597
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
16 февраля 2026  15:58
Жителей Самары хотят штрафовать за брошенные самокаты
532
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
16 февраля 2026  13:49
Самарский аграрий вошёл в число победителей первого Всероссийского конкурса «Лидеры АПК»
474
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
16 февраля 2026  11:04
В Самарском регионе начинается солнечная интерференция
438
Весь список