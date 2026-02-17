В поселке Усть-Кинельский откроется модельная библиотека

«ЭкоЛОГИЧНОЕ чтение» - такое название получила модельная библиотека, которая откроет свои двери уже в ближайшее время.

Название библиотеки выбрано не случайно. Привить бережное отношение к природе возможно только, культурно обогащаясь, получая знания об окружающем мире и его устройстве. Здесь планируются интерактивные выставки и экспозиции, посвященные различным аспектам экологии, художественные проекты, мастер-классы и творческие мастерские. Модельная библиотека планирует выступать в роли информационного центра по вопросам экологии посёлка.

Преобразятся доступные пользователям пространства библиотеки. Появятся новые функциональные зоны:

Детская зона «Книжкин парк»

Молодежная зона «Экостудия»

Зона свободного чтения и открытого фонда «Книжное раздолье»

Многофункциональный зал «Заповедник идей»

Эко-лаборатория «Творческая Лука»

Книжные фонды пополнятся на 2000 новых изданий - книги современных авторов, востребованная отраслевая литература, книги с укрупненным шрифтом, а также классические произведения литературы.

«Сегодня наша библиотека находится на этапе подготовки к проведению текущих ремонтных работ, приобретению необходимой мебели и технического оборудования. Но уже скоро мы откроемся, представив своим посетителям совершенно новое пространство для комфортного чтения, творческого роста и интеллектуальной активности», - рассказывает заведующая филиалом №1 Григорьева Алла Ивановна.

В Самарской области создано 42 модельные библиотеки. В этом году будут модернизированы еще три - в Кинеле, Тольятти и Самаре.

Модернизация библиотек проводится в рамках реализации федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» – части национального проекта «Семья».

Фото: минкульт СО