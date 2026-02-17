В Самаре отремонтируют помещения детсада № 58 после аварии на сетях отопления

Иван Носков в рамках рабочего объезда совместно с главой Ленинского района Еленой Бондаренко осмотрел детский сад № 58, расположенный на первом этаже дома № 21 по ул. Ульяновской. В конце января помещения дошкольного учреждения пострадали в результате аварии на сетях отопления в квартире этажом выше, в результате инцидента в одном из них намокли и пришли в негодность подвесные панели потолка.



«Ситуация с детским садиком не из приятных. Но это показывает, что от детских садов на первых этажах многоквартирных домов нужно постепенно уходить. В большинстве своем они не соответствуют современным требованиям, к тому же всегда есть риск возникновения нештатных ситуаций. Ответственным службам поручил продумать, как это сделать максимально удобно для всех. Тем более сейчас в центре города есть достаточно земельных участков, которые планируем освободить от аварийных строений. Рассмотрим возможность проектирования этих пространств под размещение детских садов», – сказал глава города Самары Иван Носков.



Как рассказала главе города заведующая детским садом № 58 Валентина Горбунова, в настоящее время помещение входной группы детского сада, пострадавшее от протечки, находится на естественной просушке; ведется восстановление системы автоматической пожарной сигнализации.



Детский сад № 58 основан в 1934 году. На сегодняшний день в корпусе на ул. Ульяновской, 21 функционирует одна разновозрастная группа общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет, состоящая из 29 воспитанников.

Фото: пресс-служба администрации Самары