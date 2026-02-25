в Самаре состоялись заседание регионального представительства НСКВ и благотворительная акция

На площадке благотворительного фонда "Личное участие" прошла рабочая встреча регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Представители крупнейших компаний региона обсудили изменения в профильном законодательстве, наметили планы на год и провели совместную масленичную благотворительную акцию, собрав 200 продуктовых наборов для нуждающихся.

Заседание открыла председатель НСКВ в Самарской области Анастасия Беленкова, представив участникам обзор ключевых трендов на федеральном уровне:

"Корпоративное волонтерство прочно вошло в фокус внимания государственной политики развития добровольчества, трансформировавшись из дополнительного направления в приоритет и официальный KPI для регионов. Бизнес "голосует участием", и добровольчество становится общепринятым стандартом. Задача Совета как центра экспертизы корпоративного волонтерства — обеспечить бизнесу экспертную поддержку и выстроить системное взаимодействие с государством и обществом. Компании Самарской области ведут колоссальную работу по проектам в сфере устойчивого развития. Мы приглашаем региональные компании, некоммерческие организации и органы власти чаще объединяться, чтобы сделать наши совместные волонтерские акции доброй и регулярной традицией".

О выходе на новый уровень социальной ответственности рассказала Татьяна Голуб, региональный менеджер по связям с общественностью компании "Логика молока":

"В этом году наша компания запускает масштабную программу социальных инвестиций "Наполняем смыслом". У проекта три больших направления: "Сообщество" с фокусом на культурных проектах и грантовым конкурсом "Дом культуры", "Сбережение", которое поможет улучшить программу фудшеринга, и "Сопричастность" — запуск "Школы волонтеров" для сотрудников. Мы уверены, что системная работа поможет вовлечь в добрые дела еще больше коллег и установить новые партнерства!"

Деловая программа продолжилась обменом идеями и анонсированием совместных проектов. НСКВ в Самарской области и "Том Сойер Фест" планируют совместные мероприятия по восстановлению исторических строений.

"Только в Самаре несколько тысяч деревянных домов ждут заботливых хозяев, — отметила директор благотворительного фонда "Том Сойер Фест — Наследие" Анастасия Кнор. — Я уверена, объединив усилия, корпоративные волонтеры разных предприятий могут сделать для своего города значительно больше".

Руководитель Ресурсного центра корпоративного волонтерства Евгений Гурьянов презентовал инфраструктурные решения для поддержки добровольцев. Ожидается, что проект поможет работникам предприятий стать успешнее и активнее в обществе.

Словами поддержки обменялись и представители профессиональных сообществ. Генеральный директор ООО "Пратон" Татьяна Мокшина пригласила коллег на торжественную церемонию награждения премии "Серебряный Лучник — Самара", которая пройдёт 26 февраля:

"Вы сможете познакомиться с технологиями лучших коммуникационных проектов 2025 года. Это, безусловно, поможет вам в создании собственных проектов, а среди лидеров мнений вы сможете найти партнеров для их реализации".

После деловой дискуссии участники перешли к практическим делам: совместно с фондом "Личное участие" (сертифицированным партнером федерального банка еды "Русь") и компанией "Логика молока" провели масштабную благотворительную акцию. Вместе волонтеры собрали более 200 продуктовых наборов. Помощь оперативно направили одиноким пенсионерам, семьям в трудной жизненной ситуации и другим нуждающимся. Одной многодетной семье набор был вручен прямо на месте проведения акции.