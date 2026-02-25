в Самаре состоялись заседание регионального представительства НСКВ и благотворительная акция

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 1 по 24 марта состоится большой гастрольный тур Государственного академического Волжского русского народного хора имени Петра Милославова - «от Жигулей до Саян».
«от Жигулей до Саян»: в марте пройдет большой гастрольный тур Государственного академического Волжского русского народного хора
Врач-аллерголог-иммунолог СОКБ имени В.Д.Середавина Фарид Закиров рассказал, как поддержать иммунитет подростка.
Самарский врач--аллерголог-иммунолог рассказал, как поддержать иммунитет подростка
В Самарской области прошел финальный тур регионального этапа Всероссийского технологического конкурса «Инженерные кадры России среди дошкольных образовательных организаций Самаркой области в категории «ИКаРенок».
В Самарской области завершился региональный этап Всероссийского технологического конкурса  «ИКаРенок»
Сегодня, 25 февраля, в Самаре проходит региональный этап соревнований по многоборью ГТО среди обучающихся образовательных организаций.
В Самаре проходит областной фестиваль комплекса ГТО среди школьников
Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс творческих работ «Памяти героев верны!», организованный Государственным фондом «Защитники Отечества».
Стартовал четвертый Всероссийский патриотический конкурс творческих работ «Памяти героев верны!»
25 февраля поступило сообщение об утечке на трубопроводе теплоснабжения в Сызрани на ул. Степана Разина, 46.
В Сызрани произошла утечка на трубопроводе теплоснабжения
В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Самаре состоялся патриотический шахматный турнир, посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие было организовано в рамках проекта «Шахматы для СВОих».
«Ход конем» в честь защитников: в Самаре прошел патриотический шахматный турнир
В Самаре 4 марта завоют сирены
В Самаре 4 марта завоют сирены
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.63
-0.12
EUR 90.58
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре состоялись заседание регионального представительства НСКВ и благотворительная акция

132
в Самаре состоялись заседание регионального представительства НСКВ и благотворительная акция

На площадке благотворительного фонда "Личное участие" прошла рабочая встреча регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ). Представители крупнейших компаний региона обсудили изменения в профильном законодательстве, наметили планы на год и провели совместную масленичную благотворительную акцию, собрав 200 продуктовых наборов для нуждающихся.

Заседание открыла председатель НСКВ в Самарской области Анастасия Беленкова, представив участникам обзор ключевых трендов на федеральном уровне:

"Корпоративное волонтерство прочно вошло в фокус внимания государственной политики развития добровольчества, трансформировавшись из дополнительного направления в приоритет и официальный KPI для регионов. Бизнес "голосует участием", и добровольчество становится общепринятым стандартом. Задача Совета как центра экспертизы корпоративного волонтерства — обеспечить бизнесу экспертную поддержку и выстроить системное взаимодействие с государством и обществом. Компании Самарской области ведут колоссальную работу по проектам в сфере устойчивого развития. Мы приглашаем региональные компании, некоммерческие организации и органы власти чаще объединяться, чтобы сделать наши совместные волонтерские акции доброй и регулярной традицией".

 

О выходе на новый уровень социальной ответственности рассказала Татьяна Голуб, региональный менеджер по связям с общественностью компании "Логика молока":

"В этом году наша компания запускает масштабную программу социальных инвестиций "Наполняем смыслом". У проекта три больших направления: "Сообщество" с фокусом на культурных проектах и грантовым конкурсом "Дом культуры", "Сбережение", которое поможет улучшить программу фудшеринга, и "Сопричастность" — запуск "Школы волонтеров" для сотрудников. Мы уверены, что системная работа поможет вовлечь в добрые дела еще больше коллег и установить новые партнерства!"

Деловая программа продолжилась обменом идеями и анонсированием совместных проектов. НСКВ в Самарской области и "Том Сойер Фест" планируют совместные мероприятия по восстановлению исторических строений.

"Только в Самаре несколько тысяч деревянных домов ждут заботливых хозяев, — отметила директор благотворительного фонда "Том Сойер Фест — Наследие" Анастасия Кнор. — Я уверена, объединив усилия, корпоративные волонтеры разных предприятий могут сделать для своего города значительно больше".

Руководитель Ресурсного центра корпоративного волонтерства Евгений Гурьянов презентовал инфраструктурные решения для поддержки добровольцев. Ожидается, что проект поможет работникам предприятий стать успешнее и активнее в обществе.

Словами поддержки обменялись и представители профессиональных сообществ. Генеральный директор ООО "Пратон" Татьяна Мокшина пригласила коллег на торжественную церемонию награждения премии "Серебряный Лучник — Самара", которая пройдёт 26 февраля:

"Вы сможете познакомиться с технологиями лучших коммуникационных проектов 2025 года. Это, безусловно, поможет вам в создании собственных проектов, а среди лидеров мнений вы сможете найти партнеров для их реализации".

После деловой дискуссии участники перешли к практическим делам: совместно с фондом "Личное участие" (сертифицированным партнером федерального банка еды "Русь") и компанией "Логика молока" провели масштабную благотворительную акцию. Вместе волонтеры собрали более 200 продуктовых наборов. Помощь оперативно направили одиноким пенсионерам, семьям в трудной жизненной ситуации и другим нуждающимся. Одной многодетной семье набор был вручен прямо на месте проведения акции.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
25 февраля 2026  13:03
В Самарской области с марта меняется срок оплаты услуг ЖКХ
169
Еще три «Львенка» приехали в Самару
25 февраля 2026  12:57
Еще три «Львенка» приехали в Самару
174
Заместитель главы города Самары Данил Морозов ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
25 февраля 2026  12:54
Заместитель главы города Самары Данил Морозов ответит на вопросы в программе «Прямой диалог»
194
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
675
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
752
Весь список