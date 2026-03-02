Я нашел ошибку
4 мартап в Выставочном зале регионального отделения Союза художников России откроется юбилейная выставка Олега Михайловича Рамодина «А дни летят…».
Врач акушер-гинеколог Самарской больницы №10 Елена Агапова, рассказала, что диспансеризация взрослого населения по оценке репродуктивного здоровья — это комплекс медицинских обследований, которые помогают оценить состояние репродуктивной системы и выявить
В Самаре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.
12 февраля с разницей в одну минуту рв Самаре одились три мальчика.
В Уфе состоялись пятый и шестой этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду в Суперлиге.
В ходе рейдовых мероприятий с 28 февраля по 1 марта 2026 года, сотрудниками ГАИ СО выявлено свыше 1500 различных правонарушений в области дорожного движения.
Тольяттинский производитель автокомпонентов ООО «УМКА» перешел к активной фазе реализации федерального проекта «Производительность труда».
Лариса Ажикенова из Алексеевки, будучи ребенком интересовалась, как работает старая ножная швейная машинка.
Пенсионерам напомнили о льготах, которые не назначаются автоматически

Российским пенсионерам напомнили, что не все выплаты и надбавки назначаются автоматически. В ряде случаев для получения положенных льгот необходимо лично обратиться в Социальный фонд России (СФР). Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Эксперт отметила, что ежегодная индексация пенсий действительно проводится без заявлений со стороны граждан. Однако часть мер поддержки оформляется только по личному обращению. При этом многие пожилые люди не знают о дополнительных федеральных и региональных льготах, на которые имеют право.

В частности, речь идет о доплатах пенсионерам, имеющим на иждивении нетрудоспособных членов семьи, надбавках за сельский стаж, если он ранее не был учтен, а также выплатах по уходу, назначаемых при достижении 80-летнего возраста. Кроме того, субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг также требуют отдельного оформления, если расходы превышают установленный в регионе порог.

Иванова-Швец добавила, что пенсионеры вправе претендовать на налоговые вычеты за лечение и покупку лекарств. Но если человек не подаст соответствующее заявление, такие компенсации автоматически начислены не будут, поскольку у фонда может отсутствовать полная информация о его расходах.

Специалист подчеркнула, что при изменении обстоятельств, влияющих на право получения льгот, гражданин обязан уведомить об этом территориальное отделение СФР. В противном случае выплаты могут быть пересмотрены или отменены. Если выяснится, что информация была скрыта, перерасчет произведут задним числом в соответствии с законом «О страховых пенсиях».

