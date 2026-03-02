Под охрану взяли казармы черных гусар 1911 года на улице Николая Панова в Самаре

Уникальные постройки 1911 года находятся в Октябрьском районе города.

Речь идет о бывших казармах 5-го Гусарского Александрийского полка и конно-артиллерийского дивизиона на улице Николая Панова, 5, 7, 9 и 11 с четырьмя корпусами.

Теперь там нельзя устанавливать объекты капитального строительства и малые архитектурные формы, которые не связаны с нынешними постройками, прокладывать коммуникации, обустраивать киоски, павильоны, навесы.

На фасадах запрещено ставить кондиционеры, крупногабаритные антенны и другое инженерное оборудование, сказано в приказе профильной региональной Госинспекции, пишет Самара-МК.