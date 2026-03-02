Я нашел ошибку
Ребенок и женщина пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Самаре
под Самарой перестал ходить автобус № 103К
Танцы и кулинария: жители ПФО выбрали хобби для саморазвития в январе
в 2026 году средний чек на цветы 8 Марта вырастет на 34%
В Самаре пройдет лекция «Служебный роман, или Сказка о руководящей Золушке»
25‑летняя пара попалась в Жигулёвске с наркотиками
Специалисты филиала «Россети Волга» провели урок энергобезопасности для самарских школьников
Жители Самарской области планируют отпуск весной: какие месяцы выгоднее для отдыха
Московский эксперт расскажет самарцам, как архитекторы возрождают наследие своими руками
В галерее «Открытое пространство» стартует экспозиция «Биоритмы»
В самарском зоопарке отметят день рождения ягуара Нуар
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Специалисты филиала «Россети Волга» провели урок энергобезопасности для самарских школьников

Специалисты филиала «Россети Волга» провели урок энергобезопасности для самарских школьников

Специалисты филиала «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» провели занятие по электробезопасности для учащихся гимназии №54 «Воскресение» города Самары.

Школьников познакомили с анимационным персонажем – Машей Лампочкиной, созданной в рамках спецпроекта по детской электробезопасности Группой «Россети». Интерактивный формат урока позволил детям усвоить основные правила обращения с электричеством.

Ученики узнали, как оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему от удара электрическим током и попробовали это сделать сами на специальном тренажере-манекене. Также сотрудники филиала продемонстрировали основные предупреждающие знаки и средства индивидуальной защиты, которые в работе используют энергетики.  

Особое внимание уделили практическим вопросам: что делать при обнаружении оборванного провода, как безопасно пользоваться электроприборами дома, как вести себя рядом с энергообъектами.

Специалисты филиала «Самарские РС» в рамках комплексной программы по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса ведут системную работу по предупреждению детского электротравматизма. Тематические занятия как один из самых эффективных инструментов не только обучают основам электробезопасности, но и формируют интерес детей к энергетической отрасли.

 

