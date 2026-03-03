потребность в дополнительном заработке есть более чем у половины жителей Самарской области

Интерес жителей Самарской области к подработке не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Доля тех, кто планирует найти дополнительный источник дохода в ближайшие 3 месяца, составляет 51%. Это следует из опроса 38 тыс. респондентов, проведенного в России, в том числе в Самарской области, платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.

Больше всего в дополнительном заработке заинтересованы люди старше 35 лет. Подработки готовы рассмотреть 52% опрошенных в группе 55 лет и старше, столько же — в группе 35-44-летних, а в группе 45-54-летних — 50% респондентов. Наименьший интерес к подработкам проявляют молодые специалисты. Среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет показатель составил 41%. У подростков до 18 лет интерес к подработке за год снизился с 49 до 41%.

В региональном разрезе ПФО наибольший интерес к подработке проявляют жители Оренбургской области (57%), Республики Марий Эл (55%) и Саратовской области (52%). Минимальные показатели зафиксированы в Удмуртии (45%), а также в Башкортостане и Пермском крае (по 46%).

Лидерами роста интереса к дополнительному заработку за год стали Оренбургская область и Республика Марий Эл — прирост на 6 п.п. (с 51% до 57% и с 49% до 55% соответственно), а также Нижегородская область — на 4 п.п. (с 44% до 48%).

Тех, кто рассматривает поиск подработки, больше всего в сфере искусства и массмедиа (60%). На втором месте — сфера домашнего и обслуживающего персонала (59%). Также много желающих подработать в индустрии красоты и фитнеса (58%).

По данным исследования сервиса подработки рядом с домом «Моя смена» (входит в ГК Verme), чаще всего возможности для подработки ищут женщины (73%), а две трети людей, ищущих подработку, старше 35 лет. Большинство людей, ищущих подработку, имеет средне-специальное образование (44,6%); высшее образование у 22,3%, среднее — у 23,8%, а неоконченное высшее — у 9,2%.

Для 41% опрошенных временная работа выступает основным источником дохода, однако каждый пятый работает полный день и ищет возможности для дополнительного заработка. Другие популярные цели: полезно проводить свободное время (28%), создать финансовую «подушку безопасности» (22%), накопить на крупную покупку (16%) и оплатить обучение или кредиты (16%).

«Интерес к подработкам продолжает расти, что отражает как потребность россиян в дополнительном доходе, так и готовность рынка труда предоставлять гибкие форматы занятости. В некоторых отраслях мы видим значительный рост числа вакансий, которые предлагают частичную занятость. Например, в добыче сырья количество таких вакансий выросло на 50%, в розничной торговле — на 22%, а в страховании — на 14%», — подчеркнула Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

«Рынок краткосрочной занятости становится интересен людям разных возрастов и социальных групп. Некоторые видят в подработках возможность улучшить свое финансовое положение или быстро накопить на какие-то цели, другие — попробовать свои силы в новых сферах деятельности. Так или иначе популярность временной занятости растет, и это устойчивый тренд, который будет влиять на рынок труда в ближайшие годы» — добавил Николай Гальянов, сооснователь сервиса «Моя смена».