В марте россияне смогут увидеть уникальное космическое явление - «Поцелуй Венеры»

В марте россияне смогут увидеть уникальное астрономическое явление - «Поцелуй Венеры», рассказал aif.ru рассказал астроном, популяризатор астрономии и космонавтики Александр Киселев.

«"Поцелуй Венеры" — это астрономическое явление, когда Венера, Сатурн и Нептун выстраиваются в одну линию на небе, создавая эффект сближения. Особенно хорошо рассмотреть этот “парад из трех планет” можно будет при ясной погоде 7-8 марта», - отметил эксперт.

Киселев объяснил, что сближения планет происходят регулярно, но конкретные комбинации Венеры, Сатурна и Нептуна редкие.

«Обычно такие события происходят раз в несколько лет, однако точное число зависит от орбитальных периодов этих планет. Например, Венера делает один оборот вокруг Солнца примерно за 225 дней, тогда как Сатурн за 29.5 лет, а Нептун за 165 лет. Поэтому "Поцелуй Венеры" может происходить не чаще 1-2 раз в десятилетие», - уточнил ученый.